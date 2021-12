Kanton Uri Neurochirurgisches Angebot am Kantonsspital kann weitergeführt werden Durch eine Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital kann das Angebot in Uri nahtlos weitergeführt werden.

Das Kantonsspital Uri. Bild: Eveline Beerkircher (Altdorf, 1. Juli 2021)

Für die lückenlose Weiterführung der neurochirurgischen Versorgung im Kanton Uri ist der Spitalrat mit dem Luzerner Kantonsspital (Luks) eine Kooperation eingegangen, wie das Kantonsspital Uri (KSU) in einer Mitteilung schreibt.

Dominik Baschera übernimmt die Standortleitung des neurochirurgischen Angebots. Bild: PD

Die Zusammenarbeit bringe für die Urner Patientinnen und Patienten einen grossen Mehrwert: So sei die ärztliche Stellvertretung vollumfänglich sichergestellt. Für jedes Krankheitsbild könne das KSU den richtigen Spezialisten anbieten, die Patientensicherheit werde weiter erhöht und zusatzversicherte Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit der freien Arztwahl. Zudem sei es das Ziel, dass möglichst alle operativen Eingriffe am KSU durchgeführt werden. «Sollte dies aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, so werden diese Eingriffe an der Klinik für Neurochirurgie des Luks durchgeführt.» In jedem Fall würden die Untersuchungen und die Nachbetreuung am KSU durchgeführt.

Die Leitung vor Ort übernimmt Dominik Baschera, Oberarzt an der Klinik für Neurochirurgie am Luks. Seine Stellvertretung wird durch Oberarzt Manuel Moser wahrgenommen. (lur)