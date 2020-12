Kanton Uri Parkieren auf Passstrassen mit Wintersperre ist neu möglich – ohne dass man daraufhin eine Parkbusse erhält Weil das Parkieren auf Hauptstrassen verboten ist, erhielten in der Vergangenheit Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf Passstrassen mit Wintersperre abstellten, eine Parkbusse. Die Baudirektion Uri hat nun Richtlinien erstellt, dass in bestimmten Zonen Parkieren erlaubt ist.

(inf)

In den Wintermonaten zieht es immer wieder Schneeschuhwanderer oder Skitourengänger auf Urner Pässe, um dort ihren Hobbys nachzugehen. So kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass auf Urner Passstrassen mit Wintersperre Autos abgestellt wurden. Das Problem dabei ist, dass Passstrassen Hauptstrassen sind, auf denen ausserorts ein generelles Parkverbot gilt. Deswegen stellte die Urner Polizei jeweils Parkbussen aus, was bei den betroffenen Fahrzeughaltern oftmals Unverständnis auslöste.

Neu weisen Tafeln auf die verschiedenen Parkzonen hin

Die neue Tafel auf der Klausenpassstrasse zeigt an, in welchem Bereich während der Wintersperre parkiert werden kann. Bild: Baudirektion Uri

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei hat die Baudirektion Uri nun ihre Praxis auf diesen Winter hin angepasst, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Sie hat neu am Klausen, Oberalp und Susten in unmittelbarer Nähe der Barrieren, welche die Wintersperre physisch symbolisieren, Tafeln montiert. Darauf ist ersichtlich, auf welcher Strassenseite auf einer definierten Länge und während eines begrenzten Zeitraum Fahrzeuge abgestellt werden dürfen. Wie die Urner Baudirektion weiter schreibt, bleibt die Parkplatzzahl auf die definierte Länge des Parkraums beschränkt. Werden Autos an anderen Orten auf der Passstrasse parkiert, riskiert man eine Busse.