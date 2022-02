Kanton Uri Pascal Mattli wird neuer Inhaber der Paul Baldini AG Der Urner Familienbetrieb Paul Baldini AG kommt in neue Hände. Die Familie Baldini übergibt ihr Traditionsunternehmen an die Mattli Unternehmensgruppe.

Pascal Mattli (links) übernimmt die Paul Baldini AG von Emilio Baldini, der das Unternehmen seit 1986 geführt hat. Bild: PD

Der aktuelle Inhaber Emilio Baldini hat sich zusammen mit seiner Familie entschieden, die Zügel des Urner Familienbetriebs Paul Baldini AG in neue Hände zu legen. Für die Familie Baldini sei es an der Zeit, neue Pfade zu beschreiten und neue Projekte zu verfolgen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ivo und Enio Baldini, die Söhne von Emilio Baldini, führen aktuell mit Ueli Gisler zusammen den Betrieb. Die beiden sehen ihre Zukunft in anderen Projekten und Bereichen, wie sie auf Nachfrage sagen:

«Man muss dieses Business lieben und mit vollem Herzblut dabei sein – es ist eine Lebensaufgabe. Auf uns beide warten neue, spannende Herausforderungen.»

Mit Pascal Mattli habe ein neuer Inhaber gefunden werden können, der dieser Aufgabe «mit viel Elan und Freude» entgegentrete und das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen könne, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Übernahme einer Firma, ungeachtet deren Grösse, bringt viel Verantwortung mit sich. Umso mehr möchte ich mich im Namen meiner Familie und sämtlicher Mitarbeiter der Paul Baldini AG bei Pascal Mattli für diesen mutigen und zugleich visionären Schritt bedanken», wird Emilio Baldini in der Mitteilung zitiert. Sowohl für die Familie Baldini als auch für Pascal Mattli sei es wichtig, dass die Unternehmung in Urner Händen bleibt, wie Mattli auf Anfrage sagt.

Blick ins Recyclingcenter der Paul Baldini AG neben dem Bahnhof Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 4. Mai 2021)

In Recyclingcenter und neue Aufbereitungsanlagen investiert

Seit über 100 Jahren bringe man den Namen «Baldini» mit Transportdienstleistungen in Verbindung. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit 1913 habe sich die Paul Baldini AG zu einem vielseitigen Betrieb mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern entwickelt, wie das Unternehmen schreibt. Insbesondere die Übernahme der Geschäftsleitung durch Emilio Baldini im Jahr 1986 habe das Unternehmen in seinen Bestrebungen und Handlungen stark geprägt. Unter der Führung von Emilio Baldini wurde zusätzlich zum bestehenden Logistikbetrieb in ein Recyclingcenter beim Bahnhof Altdorf und neue Aufbereitungsanlagen investiert.

Heute zählt die Paul Baldini AG rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein Ausbildungsplatz sowohl für Lehrlinge wie auch Quereinsteiger. Der Firmenname und Standort sowie sämtliche Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. (cn/sfr)