Offiziersgesellschaft Uri «Ich habe die Welt noch nie so gefährlich erlebt wie heute» – der ehemalige Chef des Nachrichtendienstes über die aktuelle Lage Die Offiziersgesellschaft Uri hat eine Vortragsreihe über den Ukrainekrieg und die aktuelle Sicherheitslage der Welt gestartet. Den Anfang machte der ehemalige Chef des schweizerischen Nachrichtendienstes, Peter Regli.

Peter Regli, ehemaliger Chef des schweizerischen Nachrichtendienstes, brachte während eineinhalb Stunden eine geballte Ladung an Informationen und Einschätzungen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 26. Januar 2023)

Der Saal im Hotel Höfli in Altdorf war am Donnerstagabend bis auf den letzten Platz besetzt. Peter Regli, der ehemalige Chef des schweizerischen Nachrichtendienstes, referierte auf Einladung der Offiziersgesellschaft Uri über «Die Ukraine, Putin und Xi: wie weiter?».

Der 78-jährige Urner versprach während eineinhalb Stunden «eine geballte Ladung» an Informationen und Einschätzungen zur Weltpolitik. In der Schweiz würden wir im Paradies leben – in Uri sowieso. «Bei uns entscheidet das Volk und die Freiheit ist der wichtigste Wert.» Doch diese Freiheit und die Demokratie seien wegen der Weltlage sehr gefährdet: «Ich habe die Welt noch nie so gefährlich erlebt wie heute.»

Perfide Absichten – doch die Ukraine leistet erbittert Widerstand

Mit dem Einmarsch am 24. Februar 2022, also seit bald einem Jahr, ist Russland im Krieg gegen die Ukraine. Die Russen hätten völkerverachtend ein selbstständiges, unabhängiges Land überfallen. «Heute wissen wir, dass Putin sich das anders vorgestellt hatte.» Er habe gemeint, es sei ein Spaziergang. Er sei nach drei Tagen in Kiew, werde mit Blumen empfangen und es werde eine Parade geben. Doch es kam anders.

«Putin war schlecht informiert worden. Die Nachrichtendienste sagten ihm, was er hören wollte.»

Die Ukraine ist heute gemäss Regli zu 15 bis 20 Prozent in russischer Hand. Die Absichten des russischen Diktators seien perfid, stellt er klar: «Putin will die Zivilbevölkerung in die Knie zwingen, damit sie den Widerstandswillen verliert und ihrem Präsidenten Selenski sagt, er solle aufhören, Krieg zu führen und stattdessen mit den Russen verhandeln.» Ein ganz wichtiges Element der Russen sei die psychologische Kriegsführung. Dazu setze man vor allem auf die sozialen Medien und auf gezielte Falschmeldungen, so Regli: «Es werden Lügen über angebliche Erfolge der russischen Armee verbreitet.» Putin wolle mit allen Mitteln ein neues Grossrussland schaffen. Die Ukraine aber leiste erbittert Widerstand.

China will die Nummer 1 auf der Welt werden

Für Peter Regli ist die Volksrepublik China die grösste Herausforderung für die Sicherheit der Welt: «Präsident Xi Jinping will 2049 wirtschaftlich und politisch die Nummer 1 auf der Welt sein.» In diesem Jahr wird die Volksrepublik China 100 Jahre alt. Die Diktatur in China sei gestärkt und die Schlagkraft des Militärs ausgebaut worden. «Die Gefahr besteht, dass wir zu stark abhängig werden und den Chinesen ausgeliefert sind», so Regli.

Die Insel Taiwan sei für die Chinesen vergleichbar mit dem, was die Ukraine für die Russen sei. China sei überzeugt, das Südchinesische Meer gehöre seit jeher der Volksrepublik. Daher seien die Amerikaner als Gegenspieler vermehrt präsent mit Flugzeugträgern und Kampftruppen. Für sie sei das südchinesische Meer internationales Gewässer. Bedeutsam sei dies wegen der Rohstoffe und der wichtigen Transportwege. Regli erklärte:

«Sehr viele Güter, die Sie in Altdorf kaufen, kommen mit Containerschiffen aus China durch das Südchinesische Meer.»

Die Lage der Welt sei sehr komplex und kompliziert. Regli appellierte, sich über seriöse Kanäle über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren und solidarisch zu sein mit der Ukraine. «Wenn die Ukraine durch Russland besetzt wird, verändert sich die Welt in Europa», warnte er. Selenski sage zu Recht: «Wir kämpfen für die Freiheit Europas.»