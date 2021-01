Kanton Uri Polizei entdeckt Hanfanlage in Gurtnellen Die Kantonspolizei Uri hat vergangene Woche mehrere Indoor-Anlagen ausgehoben.

Hanfpflanzen mehrerer Anlagen wurden in Gurtnellen beschlagnahmt. Bild: Kantonspolizei Uri

(lur)

Die Kantonspolizei Uri hat vergangene Woche eine Hanfanlage ausgehoben, wie sie gestern mitteilte. «Aufgrund von Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in einem Gebäude in Gurtnellen Hanf angebaut wird.» Heute vor einer Woche führte die Kantonspolizei dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft Uri in den Räumlichkeiten der verdächtigen Person eine Hausdurchsuchung durch. «Dabei konnten mehrere Hanf-Indooranlagen sowie diverse Hanfpflanzen sichergestellt werden.» Weitere Ermittlungen stünden an. Der Beschuldigte muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.