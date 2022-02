Kanton Uri Polizei hält Sattelschlepper mit zu schwerer Last an Im Schwerverkehrszentrum haben die Beamten bei einem Sattelzug massives Übergewicht festgestellt. Der Fahrer wird nun angezeigt.

Am Freitag hat die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld einen Sattelschlepper mit tschechischen und den zugehörigen Anhänger mit einem deutschen Kontrollschild angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug mit einer zu schweren und falsch platzierten Ladung in Fahrtrichtung Süd unterwegs war, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt.

So waren das Betriebsgewicht auf dem Zugfahrzeug um 8888 Kilogramm, die sogenannten Achslasten und Garantiegewichte auf der ersten Achse mit 864 Kilogramm beziehungsweise auf der zweiten Achse mit 7027 Kilogramm «massiv zu hoch», wie es heisst. Die Reifentragkraft bei den Achsen war ebenfalls um dieselben Werte überschritten. Das Fahrzeug musste wegen seines «nicht betriebssicheren Zustandes» aus dem Verkehr genommen werden. Die Weiterfahrt war dem ausländischen Chauffeur erst nach der nötigen Ab- und Umladung möglich. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht. Er hatte eine Bussenkaution von mehreren tausend Franken zu hinterlegen. (lur)