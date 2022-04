Kanton Uri Pro Auditio schliesst mit einem Plus von 15'400 Franken ab An der Generalversammlung ist der Vorstand wiedergewählt worden. Darüber hinaus stieg der Mitgliederbestand im vergangenen Vereinsjahr an.

Der aktuelle Vorstand von Pro Audito Uri (von links): Vitus Malnati (Aktuar), Toni von Büren (Vizepräsident), Irena Zurfluh (Präsidentin), Heidy Locher (Kurswesen), Walter Zgraggen (Materialwart/techn. Dienste), Claudia Elsener (Kassierin). Zum Vorstand gehört ebenfalls Fabienne Jauch (Administration Programme/Anlässe). Bild: PD

Pro Auditio Uri hat in vergangenen Vereinsjahr elf Neueintritte verzeichnet, womit die Anzahl Mitglieder auf fast 200 Personen anstieg, wie einer Medienmitteilung anlässlich der Generalversammlung vom 9. April zu entnehmen ist. Die ordentliche Rechnung schliesse mit einem Plus von rund 15'400 Franken ab, diejenige des Hör- und Erlebniswegs habe ein Minus von 22'000 Franken erlitten. Die Mitgliederbeitrage von 35 Franken für Einzelpersonen und 60 Franken für Ehepaare seien auf gleichem Niveau geblieben. Zusätzlich zum Budget seien an der Versammlung die Vorstandsmitglieder Irena Zurfluh (Präsidium), Vitus Malnati (Aktuar), Walter Zgraggen (Materialwart) und Sibylle Zgraggen (Revisorin) einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt worden.

Weiter sei das bevorstehende Jahresprogramm geprägt von der 102. Delegiertenversammlung von Pro Auditio Schweiz. Diese sei am 14. Mai im Uristiersaal in Altdorf geplant. Pro Auditio setzt sich für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen ein. (zgc)