Kanton Uri Raiffeisen verzeichnet sehr gutes Ergebnis im ersten Halbjahr Der Reingewinn ist gestiegen, die Kundeneinlagen ebenso. Die Urner Raiffeisenbanken sind optimistisch für das zweite Halbjahr.

Sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit in ihren Banken: die beiden Verwaltungsratspräsidenten der Urner Raiffeisenbanken Urs Imholz, Raiffeisen Schächental (links), und Markus Christen, Raiffeisen Urnerland. Bild: PD

Die Urner Raiffeisenbanken Schächental und Urnerland haben im ersten Halbjahr gute Ergebnisse erzielt. Die Hypothekarausleihungen wuchsen im ersten Halbjahr um 21,2 Millionen Franken respektive 1,6 Prozent, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Noch höher das Wachstum bei den Kundengeldern: Diese legten um 39,3 Millionen Franken oder 3 Prozent zu.. Neben den Kundengeldern auf den Konten wuchsen auch die Vermögen in den Wertschriften-, Fondspar- und Vorsorgedepots sowie in den Vermögensverwaltungsmandaten: Insgesamt wuchs das indifferente Geschäft bei den Urner Raiffeisenbanken um 37,9 Millionen Franken, was ein Plus von 16,3 Prozent ausmacht. Im gegenwärtigen Tiefzinsumfeld stossen wertschriftengebundene Investitionen vermehrt auf Interesse; insbesondere als Ergänzung/Kombination zum bewährten Kontosparen, wie die Bank schreibt.

Die positiven Zuwachsraten im Kundengeschäft spiegeln sich auch in der Erfolgsrechnung der Banken. So konnte im ersten Halbjahr ein Zuwachs beim Geschäftsertrag von 0,34 Millionen Franken verzeichnet werden (+3,6 Prozent). Gleichzeitig konnte der Geschäftsaufwand auf Vorjahresniveau gehalten und die Wertberichtigungen und Abschreibungen gar reduziert werden. Diese drei positiven Entwicklungen führen zu einem Geschäftserfolg von 4,21 Millionen Franken, was einem Plus von 11 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Für das zweite Halbjahr gehen die Urner Raiffeisenbanken davon aus, den eingeschlagenen Weg fortsetzen und damit die gesteckten Ziele erreichen zu können. (zgc)