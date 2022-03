Kanton uri Rechnung schliesst 16 Millionen besser ab Mehr Geld von der Nationalbank und vom Energiebusiness sorgt für einen erfreulicheren Abschluss als erwartet – und dies trotz starker Belastung durch Covid-19. In den kommenden Jahren muss Uri vorsichtig mit den Finanzen umgehen.

Es ist beinahe schon absurd: Der Kanton Uri schliesst die Rechnung 2021 um 16 Millionen besser ab als budgetiert. Erwartet worden war ein Defizit von 16,4 Millionen, jetzt beträgt das Minus gerade mal 400'000 Franken. Die Finanzdirektion erklärt sich dies mit der maximalen Gewinnausschüttung der Nationalbank (plus 5,7 Mio. Franken) sowie mit hohen Abgeltungen der Energiebezugsrechte (plus 5,7 Mio. Franken). Diese fielen aufgrund der gestiegenen Strompreise sehr gut aus.

Der Finanzausgleich wird vermindert

Das Ergebnis erstaunt vor allem vor dem Hintergrund von Covid-19. «Die Coronapandemie hat wieder in zahlreichen Positionen direkt und indirekt Spuren hinterlassen», schreibt die Finanzdirektion in einer Mitteilung. So wurde die Kantonsrechnung mit rund 7 Mio. Franken netto zusätzlich mit Covid-19-Effekten belastet. Aus dem nationalen Finanzausgleich gab es erneut deutlich weniger Geld (minus 3,4 Mio. Franken). Insgesamt setzt sich die positive Abweichung aus Mehrerträgen von 22,8 Mio. Franken und Mehraufwendungen von 6,8 Mio. Franken zusammen. Die Nettoinvestitionen sind mit 53,4 Mio. Franken um 10,5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 21,6 Prozent.

Covid-19 hat die Rechnung stark beeinflusst – das Resultat fiel trotzdem gut aus. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Urner Kantonsrechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung R/B Erfolgsrechnung Total Aufwand 459.8 453 423.6 6,8 Total Ertrag 459.4 436.6 415.5 22,8 Gesamtergebnis -0.4 -16.4 -8.1 16 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 85.8 97.5 79.6 –11,7 Investitionseinnahmen 32.4 33.6 23.3 –1,2 Nettoinvestitionen 53.4 63.9 56.3 –10,5 Finanzierung Nettoinvestitionen -53.4 -63.9 -56.3 10,5 Selbstfinanzierung 11.5 -9.3 7.6 20,8 Selbstfinanzierungssaldo -41.9 -73.2 -48.7 31,3 Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad 21.60% 14.60% 13.40%

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (plus 2,7 Mio.); Winterdienst (plus 1,1 Mio.); Abschreibung Investitionsbeiträge (plus 1,0 Mio.); Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,6 Mio.); sonderpädagogisches Angebot (plus 0,5 Mio.); Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 0,5 Mio.); Beiträge an Covid-19-Härtefälle (netto, minus 2,1 Mio.); Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (minus 1,3 Mio.); NRP, Nettobeiträge «San Gottardo» (minus 1,3 Mio.); Ressourcenausgleich, Kantonsbeitrag (minus 0,9 Mio.); Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (minus 0,5 Mio.)

Auf der Ertragsseite stehen 459,4 Mio. Franken. Dies sind 22,8 Mio. Franken oder 5,2 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind: Anteil Ertrag SNB (plus 5,7 Mio.); Wasserzinsen und Entschädigungen (plus 5,0 Mio.); Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie (plus 2,6 Mio.); Marktwertanpassung Liegenschaften im Finanzvermögen (plus 1,9 Mio.); Bundesbeiträge Gewässerunterhalt (plus 0,8 Mio.); Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 0,8 Mio.); Marktwertanpassung Wertschriften im Finanzvermögen (plus 0,6 Mio.); Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0,5 Mio.); Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 1,2 Mio.); Bussen Polizei (minus 1,2 Mio.); kantonale Steuern (minus 1,1 Mio.).

Die Nettoinvestitionen fallen mit 53,4 Mio. Franken um 10,5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 35,9 Mio. Franken für Hochbauten, 11,1 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,7 Mio. Franken für den öffentlichen Verkehr, 1,8 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1,3 Mio. Franken Kantonspolizei, 1,3 Mio. Franken in der Landwirtschaft, 1,0 Mio. Franken im Amt für Betrieb Nationalstrassen und 0,8 Mio. Franken im Forstbereich investiert. Der Verkauf der drei Beteiligungen am Kraftwerk Amsteg AG und Kraftwerk Wassen AG führten zu Einnahmen von insgesamt 4,5 Mio. Franken.

Ausfälle müssen kompensiert werden

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht 21,6 Prozent. Erstmals seit 2007 weist der Kanton wieder eine Nettoschuld aus. Sie betrug Ende Jahr 27,4 Mio. Franken (Vorjahr: Nettovermögen 18,8 Mio. Franken). «Diese Entwicklung zeichnete sich schon länger ab und wird die nächsten Jahre weitergehen», so die Finanzdirektion. Eine Entspannung wird ab 2026 erwartet, eine substanzielle Verbesserung sei aber nur erreichbar, wenn weiterhin eine sparsame Finanzpolitik verfolgt werd und es auch künftig gelinge, den gesunkenen Finanzausgleich zu kompensieren.

Uri verfügt noch immer über ein Eigenkapital von 272 Mio. Franken. Deshalb seien Defizite zu verkraften. «Für einen langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt sind aber weiterhin grosse Anstrengungen nötig.» Das fordere eine klare Priorisierung sowie eine Konzentration auf das Notwendige. «Insbesondere die Verschuldung wird weiter stark ansteigen», stellt die Finanzdirektion klar. Immerhin könnte aufgrund des Gesetzes zum Haushaltsgleichgewicht auf die Reserven zurückgegriffen werden.