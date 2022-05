Kanton Uri Reformierte Landeskirche Uri erleidet Einbruch bei den Steuereinnahmen 2021 fiel der Ertrag aus Kirchensteuern deutlich tiefer aus als budgetiert. Das hat nur bedingt mit Kirchenaustritten zu tun.

Kurt Rohrer wurde als Präsident der Reformierten Landeskirche Uri bestätigt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Mai 2022)

An der kantonalen Frühjahrsversammlung der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Uri, die am Montag im Beisein von 36 Stimmberechtigten im Kirchgemeindehaus in Altdorf abgehalten wurde, stand die Jahresrechnung 2021 im Zentrum. Diese weist einen Ertragsüberschuss von rund 23'200 Franken aus und schliesst um 22'000 Franken besser ab als budgetiert. Präsident Kurt Rohrer relativierte das auf den ersten Blick gute Ergebnis allerdings ein wenig. Er betonte: «Angesichts der Tatsache, dass die zweite Pfarrstelle ein halbes Jahr unbesetzt war, ist der Überschuss doch nicht so rosig.»

Der Aufwand für Pfarrpersonen belief sich auf 193'000 Franken und fiel damit rund 60'000 Franken geringer aus als veranschlagt. Auf der Ertragsseite gab es bei den Kirchensteuern einen markanten Einbruch. Jene von natürlichen Personen beliefen sich auf 741'000 Franken, womit sie rund 60'000 Franken unter dem budgetierten Betrag (800'000 Franken) lagen. Gegenüber 2020 sank der Steuerertrag von natürlichen Personen um 100'000 Franken.

Deutlich weniger Kirchenaustritte als 2020

2021 verzeichnete die Landeskirche gemäss Rohrer 34 Kirchenaustritte. Das waren nur etwas mehr als halb so viele wie noch 2020 (62). Im laufenden Jahr sind bis dato zehn Kirchenaustritte bekannt. Allerdings relativierte der Vorsitzende auch diese Zahlen, sagte er doch: «Es gibt viele Leute, die aus dem Kanton wegziehen oder zuziehen. Bei der Mitgliederzahl hebt sich das Ganze fast auf. Nur spüren wir es bei den Kirchensteuern nicht.» Offensichtlich haben sich viele «gute» Steuerzahler abgemeldet, ansonsten sei der Einbruch nicht zu erklären.

In seinem Jahresbericht hielt Rohrer unter anderem fest: «Wir müssen mit unseren Ressourcen behutsam umgehen, um Mitarbeitende und freiwillig Helfende nicht zu überfordern. So ist es wichtig, kleine Schritte zu gehen, wenig Neues auszuprobieren.» Nach dem Abgang von Pfarrer Stefan Lobsiger habe man Wert darauf gelegt, eine Person anzustellen, die als Schwerpunkt die Familien-, Kinder- und Jugendarbeit übernehme. «Dabei handelt es sich um ein langfristiges Projekt. Sichtbare Resultate dürfen vielleicht erst nach drei, vier Jahren erwartet werden. Wir müssen uns hier gegenseitig die notwendige Zeit lassen», so der Präsident.

Mit der Einführung von «Intermezzo» wurde versucht, eine Form von Gottesdienst umzusetzen, bei der nicht eine theologische Predigt im Vordergrund steht, sondern die Gemeinschaft mit einem lebhaften Austausch. Bewusst wurden auch Aushilfspfarrpersonen eingesetzt, um Abwechslung in den Predigten und Predigtstilen zu bieten. Noch nicht erreicht werden konnte die Zielvorgabe, definitive allgemeine Reglemente und Pflichtenhefte für Kirchenratsmitglieder zu erstellen. «Wir werden Tempo machen und daran arbeiten», versprach der Versammlungsleiter.

Kirchliche Jugendkultur soll gestärkt werden

Der Antrag des Kirchenrats, dem Trägerverein des Deutschschweizer Jugendkirchentags beizutreten, wurde von den Versammelten einstimmig gutgeheissen. Gemäss Rohrer beläuft sich der Mitgliederbeitrag für die Landeskirche Uri auf 500 bis 1000 Franken pro Jahr. Ziel des Trägervereins ist es, alle zwei Jahre in einer der fünf Regionen der Deutschschweiz einen Jugendkirchentag durchzuführen. Durch diese Anlässe, an denen die Jugend partizipiert, soll die reformierte Identität gestärkt und die Nachwuchsförderung angekurbelt werden sowie eine Vernetzung auf allen Ebenen stattfinden. Die kirchliche Jugendkultur soll also gestärkt werden. Bei den Katholiken werden schon seit langer Zeit Jugendkirchentage organisiert. Nun nehmen also auch die Reformierten dieses bewährte Konzept auf.

Der Kirchenrat führte im Februar und März dieses Jahres eine Umfrage durch, an der sich 63 Mitglieder beteiligten, darunter 46 über 65-Jährige. Damit war sie nicht sonderlich repräsentativ. Unter anderem zeigte sich, dass sich viele der Stammkirche in ihrem Dorf sehr verbunden fühlen. Eine klare Mehrheit möchte nicht Gottesdienste in anderen Gemeinden besuchen, auch wenn ein Fahrdienst angeboten würde. Das Anbieten von Familiengottesdiensten wird grossmehrheitlich befürwortet. Bei der Durchführung von Sonntagabend-Gottesdiensten sind die Meinungen gespalten. Etwa die Hälfte findet dies eine gute Idee.

Kirchenrat ist geschrumpft

Die bisherigen Kirchenräte Brigitte Renner, Andermatt, Roland Hächler, Altdorf, Kurt Rohrer, Bürglen, Oliver Rhyner, Sisikon, und Helen Schuler, Erstfeld, wurden in geheimer Abstimmung, deren Auszählung eine lange Pause erforderte, für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Zudem wurde Rohrer als Präsident bestätigt. Wer wie viele Stimmen erhielt, gaben die Auszählungsverantwortlichen nicht bekannt. Arthur Gierak, Spiringen, und Margrit König, Altdorf, zogen sich aus dem Kirchenrat zurück. An der Versammlung wurden sie unter Verdankung ihrer Arbeit verabschiedet. Neu in den Kirchenrat gewählt wurde niemand, was auch nicht nötig war, denn gemäss Statuten reichen fünf Mitglieder.

Zum Schluss kam aus der Versammlungsmitte eine Anregung, zu prüfen, ob die Reformierte Landeskirche mit ihrem vergleichsweise kleinen Mitgliederbestand und wenig Kirchgängern wirklich vier Kirchen benötigt und das Geld für deren Unterhalt nicht besser in andere wichtige Aufgaben investiert werden soll. Rohrer wies darauf hin, dass die Kirchen in Altdorf, Andermatt, Erstfeld und Göschenen unter Heimatschutz stehen. Er versprach aber, dass man sich im Kirchenrat Gedanken darüber machen werde.