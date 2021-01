Kanton Uri Regierung will rechtliche Grundlagen für die Kulturförderung schaffen Die bisherige Praxis der Kulturförderung soll in einem Gesetz gesichert werden. Bald wird der Landrat darüber befinden. Das letzte Wort hat aber das Volk.

War ein Grossereignis im Theater Uri: die Aufführungen des Musicals «Big Fish». Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Januar 2020)

Im Kanton Uri wird das kulturelle Leben zu einem sehr grossen Teil von privaten Organisationen und Kulturschaffenden getragen. «Sie leisten mit viel Engagement und ehrenamtlicher Arbeit einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Uri als Kulturkanton gilt», hält der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag an den Landrat zu einem Kulturförderungsgesetz fest. Es gibt in Uri keine staatlichen Kulturinstitutionen. Kanton und Gemeinden unterstützen Organisationen und Kulturschaffende mit Beiträgen und mit Infrastrukturen. Diese Aufgabenteilung habe sich in der Vergangenheit als Erfolgsmodell erwiesen, gibt sich die Regierung überzeugt: «Der Kanton Uri verfügt über eine reiche, vielseitige und innovative Kulturszene mit überregionaler Ausstrahlung.»

Das Erfolgsmodell ist in den vergangenen Jahren jedoch unter Druck geraten. «Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in der Gesellschaft sinkt, das Fundraising wird anspruchsvoller, die Anforderungen an Kulturorganisationen nehmen zu und fordern zum Teil eine Professionalisierung.» Um das vielfältige Urner Kulturleben zu erhalten, will die Regierung nun rechtliche Grundlagen zu dessen Förderung schaffen. Uri ist einer der letzten Kantone, der noch kein Gesetz für die Kulturförderung kennt.

Die Sängerin Danitsa am Jubiläumsfest des Kellertheaters im Vogelsang in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. September 2018)

Ausgangspunkt für das Vorhaben war eine Motion von Michael Arnold (CVP, Altdorf), die der Landrat im April 2018 hinsichtlich der Schaffung rechtlicher Grundlagen zur Kulturförderung einstimmig überwies. Zusammen mit Einwohnergemeinden und Kulturinstitutionen wurde inzwischen ein Gesetz über die Förderung der Kultur im Kanton Uri – oder kurz: ein Kulturförderungsgesetz – ausgearbeitet. Dabei wird im Grundsatz die bisherige Praxis der Kulturförderung von Kanton und Gemeinden im Gesetz abgebildet. Weiterhin soll die öffentliche Hand vor allem unterstützend in der Kulturförderung tätig sein. Klarer geregelt werden die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Einwohnergemeinden sowie die Kriterien und Förderungsinstrumente, die der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen.

In der Vernehmlassung wurde die Vorlage positiv aufgenommen. Die Notwendigkeit, die bisherige Förderungspraxis in einem Gesetz zu verankern, scheint grossmehrheitlich unbestritten. Besonders positiv gewertet wird, dass die Gemeindeautonomie gewahrt bleibt und dass Kanton und Gemeinden weiterhin unterstützend tätig sind. Einzelne Vernehmlassungsteilnehmer hatten gar die Schaffung einer kantonalen Kulturkommission gefordert. Doch im Kanton Uri existieren auf Gemeindeebene bereits vereinzelt Kulturkommissionen. Der Regierungsrat lehnt die Schaffung einer Kommission auf kantonaler Ebene daher ab. Dies würde zu einem höheren administrativen Aufwand sowie zu einer Verlängerung der Bearbeitung der Gesuche führen, so die Befürchtung.

Eröffnungskonzert mit der Chapella Erni am Volksmusikfestival in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2018)

Mehrere Millionen Franken fliessen jährlich in die Kultur

Die Finanzierung der Kulturförderung im Kanton Uri erfolgt im Zusammenspiel der öffentlichen Hand (Kanton, Gemeinden, Korporationen) mit Stiftungen, Sponsoren, Privaten und Trägern des kulturellen Lebens. Der Kanton Uri fördert die Kultur jährlich mit rund zwei Millionen Franken. Dieser Betrag umfasst die Kulturförderungsbeiträge, die durch das neue Gesetz abgedeckt werden. Nicht in dieser Zahl enthalten sind die Beiträge für die Denkmalpflege und die Musikschule Uri, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen geleistet werden.

Die Gemeinden und Korporationen steuern jedes Jahr Kulturförderungsbeiträge von mindestens 1,23 Millionen Franken bei.

605'000 Franken machen dabei die wiederkehrenden Beiträge an Vereine und Institutionen aus. Allein in Altdorf betragen die Kulturförderungsbeiträge rund 900'000 Franken. Wichtige Förderer der Urner Kultur sind auch diverse Stiftungen und private Sponsoren aus der Wirtschaft. Aus Stiftungen fliessen jährlich Beiträge von über drei Millionen Franken in die Urner Kultur respektive in kulturverwandte Bereiche. Bedeutende Stiftungen für die Urner Kultur sind insbesondere die Dätwyler-Stiftung, die Otto-Gamma-Stiftung, die Ernst-Göhner-Stiftung, die Landis-&-Gyr-Stiftung oder die Albert-Köchlin-Stiftung.

Auch Unternehmen tragen ihren Teil bei

Zahlreiche Urner Unternehmen unterstützen ebenfalls seit Jahren Urner Kulturprojekte im Rahmen von Sponsoringaktivitäten. Detaillierte Zahlen zur Gesamthöhe der Unterstützung durch die private Wirtschaft liegen jedoch nicht vor. Die Hochrechnung der wenigen verfügbaren Zahlen einzelner Firmen zeigt jedoch, dass jährlich mehr als eine Million Franken aus der Wirtschaft direkt in Kulturprojekte oder kulturverwandte Projekte fliessen.

Ein weiterer, wichtiger Bestandteil der Kulturfinanzierung sind die privaten Haushalte, die durch Eintritte sowie Mitgliederbeiträge und Spenden Kulturinstitutionen und Projekte unterstützen.

Das Kulturförderungsgesetz ist übrigens keine Finanzvorlage. Geregelt werden darin nur die Grundsätze der Kulturförderung und die Herkunft der Gelder. Die Höhe der Mittel, die für die Kulturförderung zur Verfügung stehen, wird von Kanton und Gemeinden weiterhin autonom festgelegt. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, das Kulturförderungsgesetz zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden. Gelegenheit dazu wird das Kantonsparlament in einer seiner nächsten Sessionen haben.