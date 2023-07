Kanton Uri Regierungsrat Beat Jörg tritt zurück Der Urner Bildungs- und Kulturdirektor stellt sich der Wiederwahl im kommenden Frühling nicht. Mit 65 und nach drei Amtszeiten hat er genug vom Amt in der Regierung.

Nach drei Legislaturen im Regierungsrat und kurz vor seinem 65. Geburtstag erachtet Beat Jörg seine politische Mission als erfüllt, wie es in einer am Dienstagmorgen verschickten Mitteilung heisst. «Deshalb verzichte ich darauf, an den Wahlen 2024 nochmals anzutreten.» Er betrachte die vergangenen zwölf Jahre, in denen der die Geschicke unseres Kantons mitbestimmen durfte, als «gute Zeit für Uri». «Gemeinsam hohe Ziele zu setzen und zu erreichen», sei ihm immer «eine Freude und Ehre» gewesen. Und das werde bis zum Ende seiner Legislatur am 31. Mai 2024 so bleiben.

12 Bilder 12 Bilder Urner Sportlerehrung. Regierungsrat Beat Jörg hielt seine Festansprache im Schwinger-Outfit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Februar 2022)

Von 1995 bis 2012 hatte Beat Jörg das Amt des Gemeinderats von Gurtnellen inne. Als Präsident des Urner Gemeindeverbands war er von 2005 bis 2012 tätig. Seit 2012 ist Beat Jörg Regierungsrat und steht der Bildungs- und Kulturdirektion vor. 2016 wählte ihn das Volk zudem zum Landammann. In die Zeit als Vorsitzender des Regierungsrats – «die Krönung meiner politischen Laufbahn» – fiel mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels der Neat ein für Uri «epochales» Ereignis.

Urner Bildungswesen weiterentwickelt

«Meine langjährigen Erfahrungen in der Führung einer Gemeinde und in der Koordination der Gemeinden untereinander sowie meine frühere Tätigkeit als Oberstufenlehrer waren wohl optimale Voraussetzungen zur Leitung des Bildungswesens in unserem Kanton», so Beat Jörg weiter, zumal den Gemeinden als Trägerinnen der Volksschule ganz wesentliche Aufgaben in der Bildung zukommen würden. Gemeinsam mit den Gemeinden sei es in den vergangenen Jahren gelungen, das Urner Bildungswesen auf einem «ausgewiesen hohen Stand» zu halten und es «stetig und erfolgreich» weiterzuentwickeln.

Zu den wesentlichen Entwicklungen im Bildungswesen zählen laut Jörg unter anderem:

Einführung des Lehrplans 21 an der Volksschule samt Einführung des obligatorischen Kindergartenjahrs und des freiwilligen ersten Kindergartenjahrs;

Schaffung der Möglichkeit zur Führung einer Basisstufe in Gemeinden mit kleinen Schülerzahlen;

Ausbau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri;

Einführung der Tagesschule an der Kantonalen Mittelschule Uri;

Gründung des Urner Forschungsinstituts Kulturen der Alpen;

Revision des Gesetzes über Schule und Bildung samt flächendeckender Einführung der Schulsozialarbeit und kantonaler Mitfinanzierung bei der schulergänzenden Betreuung der Gemeinden.

Zudem seien die Anstellungsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer in Uri in den vergangenen Jahren laufend optimiert worden, «was mit ein Grund ist, weshalb der Kanton Uri bis heute weitgehend vom akuten Lehrermangel verschont blieb».

Nebst dem Einsatz für das Bildungswesen im Kanton Uri engagierte sich Beat Jörg auch in regionalen und nationalen Bildungsgremien, so zum Beispiel als Vorstandsmitglied der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, als Mitglied und zeitweiliger Präsident der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz sowie als Mitglied im Konkordatsrat der Fachhochschule Zentralschweiz (Hochschule Luzern).

Mehrere Vorlagen mit Erfolg beim Urner Volk

In seiner Funktion als Urner Kulturdirektor legte Beat Jörg dem Volk unter anderem das neue Kulturförderungsgesetz vor, das mit grosser Mehrheit angenommen wurde. Ebenfalls vom Volk mit grosser Mehrheit angenommen wurde der Kantonsbeitrag für die mehrjährige Sanierung des Theaters Uri. Ein weiteres wichtiges Bauprojekt im Zuständigkeitsbereich der Bildungs- und Kulturdirektion war die Erneuerung von Staatsarchiv und Kantonsbibliothek. «Seither verfügt der Kanton Uri sowohl im Archiv- als auch im Bibliothekswesen wieder über moderne Infrastrukturen, von denen die ganze Bevölkerung profitiert», bilanziert Jörg.

Im Sport und in der Jugendförderung, die beide ebenfalls der Bildungs- und Kulturdirektion zugeordnet sind, konnte in den vergangenen Jahren die Leistungssportförderung beim Nachwuchs ausgebaut werden. Zudem stimmte das Volk dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz zu. (dvm)

