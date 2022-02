KANTON URI Richterwahlen: Auch CVP/Mitte und SP wollen die Konkordanz wiederherstellen Die Ersatzwahl ins Landgericht Uri von Sonntag hat die «Zauberformel» aufgeweicht. Die Urner Parteien sind sich jedoch einig, dies bei den Wahlen 2023 wieder zu beheben.

Die Verteilung der Richtersitze im Gerichtsgebäude in Altdorf ist auch eine parteipolitische Frage. Bild: Archiv UZ

Um den Wählerwillen der Bevölkerung auch in der Judikative abzubilden, werden die Sitze in den Urner Gerichten jeweils von den Parteien entsprechend ihres Wähleranteils besetzt. So wurde das Landgericht Uri bei den Wahlen 2019 für die Amtsdauer bis 2023 folgendermassen bestellt: Vier Mitglieder stammten von der Reihe der damals noch CVP genannten Mitte und je zwei von der FDP, der SP und der SVP.

Thomas Ziegler nach seiner Wahl ins Landgericht Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13.2.2022)

Durch die Ersatzwahlen ins Landgericht Uri vom vergangenen Sonntag wurde diese «Zauberformel» nun aber ausgehebelt. Nachdem mit Hansruedi Küttel ein Vertreter der SVP als Landrichter seine Demission eingereicht hatte, hätte die SVP Anspruch auf die Neubesetzung des Sitzes gehabt. Dafür nominierte die Partei Martin Christen als Landrichter. Doch es kam anders: Die FDP stellte mit Thomas Ziegler ebenfalls einen Kandidaten – der am Ende das Rennen machte.

Die FDP Uri freue sich zwar über die Wahl von Thomas Ziegler, sei aber grundsätzlich für die Ausgewogenheit der Parteien in den Gerichtsgremien, wie Parteipräsident Ruedi Cathry am Wahlsonntag sagte. Bei den Erneuerungswahlen der Urner Gerichte 2023 wolle man Hand bieten, die Konkordanz wieder herzustellen. Ein Versprechen, das bei SVP-Präsident Fabio Affentranger auf offene Ohren stiess.

Auf Anfrage äussern sich nun auch die beiden anderen Parteien zur Wahl.

CVP/Mitte: Sitzverteilung ist 2023 wieder korrigierbar

Die CVP/Mitte hatte im Vorfeld der Erneuerungswahlen Stimmfreigabe beschlossen – und sich damit nicht explizit für die Konkordanz ausgesprochen. Parteipräsident Flavio Gisler betont, dass die Stimmfreigabe damit begründet wurde, dass der SVP-Kandidat zu spät vorgeschlagen worden war und man ihn nicht kannte.

Die Frage, ob auch die CVP/Mitte Hand bieten will, um die Konkordanz wiederherzustellen, bejaht Flavio Gisler. Da nächstes Jahr Erneuerungswahlen anstehen, biete sich die Gelegenheit schon bald. Aufgrund der neuen Resultate bei den letzten Landratswahlen müsse man die Verteilung sowieso wieder neu anschauen. Er befürworte, dass dann die Sitzverteilung unter den Parteien wieder korrigiert werden kann, «sofern alle Parteien genug und fähige Kandidierende finden».

Falls der SVP im Rahmen dieser Verteilung wieder gleich viele Sitze zustehen wie vorher, werde sie auch wieder so viele Personen aufstellen können, sagt der CVP/Mitte-Präsident. Wie genau die neue Verteilung aussehe, wisse er noch nicht, das werde man unter den Parteileitungen demnächst besprechen. Da die CVP/Mitte aber bei den letzten Landratswahlen mit drei Sitzgewinnen die Wahlsiegerin war, gehe er davon aus, dass seine Partei sicher keine Sitze verlieren werde. «Ob es gar mehr Sitze gibt, haben wir noch nicht geprüft.»

SP Uri will an bewährter Praxis festhalten

Anders als die CVP/Mitte schlug die Geschäftsleitung der SP Uri den Kandidaten der SVP zur Wahl vor. Dies, weil sie den Anspruch der Partei auf ihre Sitze im Landgericht Uri anerkenne und finde, dass weder Alter noch die berufliche Qualifikation Gründe seien, dass der SVP-Kandidat das Amt des Laienrichters nicht ausüben kann, wie die SP-Geschäftsleitung in einer Medienmitteilung zur Nomination verlauten liess.

Dass die FDP einen Gegenkandidaten aufstellt, habe die SP Uri aus den Medien erfahren. «Das kam überraschend, war aber legitim», sagt Thomas Huwyler von der Geschäftsleitung der SP Uri auf Anfrage. Zudem sei es aus demokratischen Gründen positiv zu werten, wenn dem Volk mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen werden können.

Die anteilsmässige Verteilung der Richtersitze nach Parteienstärke sei für die Urteilsfindung von untergeordneter Rolle, räumt Thomas Huwyler ein. «Urteile werden in erster Linie durch die Gesetze bestimmt.» Die Praxis habe sich aber bewährt – und daran will die SP Uri festhalten. Die aktuellen Sitzansprüche, welche die Parteileitungen demnächst gemeinsam besprechen werden, hätten sich aus Sicht der SP Uri nach den letzten Landratswahlen nicht verändert.