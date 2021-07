Kanton Uri Liegenschaftsschätzungen sollen vereinfacht werden Der Regierungsrat will mit der Teilrevision des Steuergesetzes die Schätzungsmethode auf den 1. Januar 2024 stark vereinfachen. Jetzt startet die Vernehmlassung zu den Änderungen.

Die letzte allgemeine Neuschätzung wurde von 2007 bis 2010 durchgeführt. Der Landrat müsste – unter Einhaltung des im kantonalen Recht festgelegten Zyklus von 12 Jahren – bis 2023 die nächste allgemeine Neuschätzung anordnen. «Die dringend notwendige Ablösung der Bewertungssoftware bietet Gelegenheit, das aufwendige Schätzungsverfahren stark zu vereinfachen», heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrats. Nun wird die Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Neuausrichtung des Schätzungswesens und zu den vorgesehenen Gesetzesanpassungen eröffnet.

Verzicht auf Augenschein bringt Ersparnis von 3,2 Millionen Franken

Nach dem heutigen Verfahren wird der Steuerwert nach der sogenannten Mischwertmethode aus Real- und Ertragswert ermittelt. Der Realwert setzt sich zusammen aus der Summe von Landwert und Zeitwert (Zustandswert der bestehenden Bauten). Der Ertragswert entspricht dem kapitalisierten jährlichen Mietwert und wird für die Berechnung des Steuerwerts je nach Objekt wie beispielsweise Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus unterschiedlich stark gewichtet. Der Mietwert beziehungsweise der Eigenmietwert für selbst genutztes Wohneigentum entspricht dem Betrag, den die Eigentümerin oder der Eigentümer bei einer Fremdvermietung erwirtschaften würde. Heute ist die Neuschätzung in der Regel mit einem Augenschein verbunden. Wie der Regierungsrat schreibt, sei das Verfahren aufwendig.

Neu soll für die Berechnung der Steuerwerte – anstelle der Mischwertmethode – der Realwert massgebend sein. Die Eigenmietwerte sollen neu in Prozenten (sogenannter Mietwertansatz) des Steuerwerts berechnet werden. Nach der neuen Schätzungsmethode können die Eigenmiet- und Steuerwerte schematisch und formelmässig – in der Regel ohne Augenschein – festlegt werden. Im Vergleich zum heutigen Schätzungsverfahren können Kanton und Gemeinden dadurch Kosten von rund 3,2 Millionen Franken sparen.

Sensitiver Bereich

Gleichzeitig liesse sich mit der neuen Bewertungsmethode die auf Bundesebene debattierte Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für selbst genutztes Wohneigentum reibungslos umsetzen, so der Regierungsrat. Bei der letzten allgemeinen Neuschätzung auf den 1. Januar 2011 erfolgte der Wechsel zur Schätzung der Grundstücke von einem sogenannten «billigen» oder «mässigen» Wert zum Verkehrswert. Damals sahen sich die Eigentümer mit einer sehr hohen Zunahme der Grundstückswerte konfrontiert. Der Eigenmietwert wird als steuerbares Naturaleinkommen der Eigentümerin oder dem Eigentümer hinzugerechnet.

«Die Besteuerung dieses Eigenmietwerts wird gemeinhin als sensitiver Bereich wahrgenommen», schreibt der Regierungsrat. Er legte vor diesem Hintergrund in einem Grundsatzentscheid fest, die Einführung der neuen Schätzungsmethode hinsichtlich des Einkommenssteuersubstrats möglichst ergebnisneutral umzusetzen. Gleichwohl will er im Sinne der Steuergerechtigkeit gewisse Erhöhungen beim Vermögen in Richtung Verkehrswert infolge der steigenden Landpreise herbeiführen: «Rechtfertigen lassen sich diese auch mit den allgemein gestiegenen Immobilienpreisen.»

Regierung schlägt alle sechs Jahre eine Überprüfung vor

Die der Bewertung zugrundliegenden Parameter wie Landwerte, Kapitalisierungszinssätze und Mietwertansätze sollen neu in kürzeren Zeitabständen überprüft werden. Der Regierungsrat schlägt vor, diese Parameter alle sechs Jahre mithilfe von externen Immobilienfachexperten überprüfen zu lassen und die Eigenmiet- und Steuerwerte bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen. Durch die kürzere und regelmässige Überprüfung der Parameter entfällt im Gegenzug das aufwendige Verfahren zur Erhebung der Eigenmietwerte alle vier Jahre. Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke bleiben von der Teilrevision des Steuergesetzes unberührt und werden weiterhin gemäss den für die bundesrechtlichen Schätzungen geltenden Vorschriften nach dem landwirtschaftlichen Ertragswert bewertet. (MZ)