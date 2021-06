Kanton Uri Schöne Nachrichten für Kinder vor den Sommerferien: Der Sportpass findet statt Die Vereinsversammlung hat dieses Jahr ihre Zustimmung für das Angebot gegeben. Somit können Schüler in der ersten Herbstferienwoche verschiedenste Sportarten kennen lernen.

Am Sportpass konnten die Kinder auch schon Radball ausprobieren – ob das in diesem Jahr auch wieder angeboten wird, ist noch unklar. Archivbild: Urs Hanhart

(zgc)

Es ist eine tolle Nachricht für sportfreudige Urner Schülerinnen und Schüler: In den nächsten Herbstferien findet wieder der Sportpass statt, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Der Sportpass wird vom 4. bis zum 6. Oktober für Schülerinnen und Schüler von der ersten Primarschulklasse bis zur dritten Oberstufe angeboten. Es stehen diverse Angebote zur Auswahl, etwa verschiedenste Kampfsportarten, Schiesssportarten, Tanzsportarten, Rollsportarten, Team- und Individualsportarten. Auch Kurse in Rugby, Reiten, Selbstverteidigung, Trampolin und Yoga können besucht werden.

Dieses Jahr unterstützen 43 verschiedene Anbieter den Sportpass. Einige davon sind zum ersten Mal, andere schon seit Anfang an dabei und wissen, wie wertvoll der Sportpass für die Kinder ist. Gerade in der schwierigen Lage sind die Vereine und Anbieter sehr engagiert und geben sich Mühe. Sie stellen sicher, dass sie die Schülerinnen und Schüler für ihre Sportart begeistern und ihnen drei grossartige Tage voller Bewegung und Spass bieten können.

Ohne Gelder aus dem Kanton und Freiwillige wäre das Projekt nicht durchführbar

Der Vorstand ist den freiwilligen Leiterinnen und Helfern sehr dankbar: Ohne diese wäre ein solches Projekt nicht möglich, schreiben sie in der Mitteilung. Und: Ebenfalls darf der Sportpass 2021 auf grosse Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren, Gemeinden und den Kanton Uri zählen. «Auch dieser finanzielle Support ist für ein solches Projekt unverzichtbar und wir vom Vorstand sind dankbar für diese Unterstützung», sagt Marie-Andrea Egli, Präsidentin Verein Sportpass Uri.

Gegen Ende der Sommerferien wird die offizielle Ausschreibung in einer Sonderbeilage des Uristiers beigelegt sein. Ende August können dann die Anmeldungen unter www.sportpass-uri.ch vorgenommen werden. Auf der Website sind dann alle nötigen Informationen zu den einzelnen Angeboten aufgeschaltet.