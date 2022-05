Kanton Uri Schülerzahlen auf Primarstufe stagnieren weiter Im aktuellen Schuljahr absolvieren insgesamt 4767 Schülerinnen und Schüler eine Schule im Kanton Uri. Das sind 24 mehr im Vergleich zum Tiefststand aus dem Vorjahr.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Kanton Uri war seit Jahrzehnten rückläufig. Ende der 1970er-Jahre zählten die Schulen in Uri noch über 7000 Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2020/2021 sank die Zahl bis zum Tiefstand von 4743 (inklusive Mittelschule und BWZ Uri). Jetzt, im Schuljahr 2021/2022, sind es wieder mehr: 4767. Den Kindergarten, die Primarstufe und die Oberstufe besuchen im laufenden Schuljahr insgesamt 3673 (Vorjahr: 3652) Schülerinnen und Schüler. Die schülerstärksten Gemeinden sind – entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke – weiterhin Altdorf (904 Schülerinnen und Schüler in Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe) und Schattdorf (608).

Seit dem 1. August 2016 ist in Uri der Besuch von einem Jahr Kindergarten obligatorisch. Zudem haben alle Urner Gemeinden den Besuch von zwei Jahren Kindergarten zu ermöglichen. Von 712 Kindern (Vorjahr: 672) besuchen 377 das zweite Kindergartenjahr. Das sind 52,9 Prozent (Vorjahr: 53,7). Die insgesamt 34 Abteilungen (Vorjahr: 34) haben im Durchschnitt 20,9 Kinder (Vorjahr: 19,8). Die Kinder von Hospental und Realp besuchen den Kindergarten in Andermatt, die Kinder von Unterschächen gehen nach Spiringen, die Kinder von Gurtnellen und Wassen nach Göschenen.

Stagnierende Schülerzahlen auf Primarstufe

In 17 der 19 Urner Gemeinden wird eine Primarschule geführt. 13 Gemeinden führen die Primarschule alleine, vier im Verbund mit andern Gemeinden. Hospental und Realp führen keine eigene Schule mehr. Die Kinder von Hospental und Realp gehen nach Andermatt (Kreisschule Ursern). Die Gemeinde Silenen unterhält eine Filialschule in Bristen. Isenthal führt seit dem Schuljahr 2014/2015 eine Basisstufe (Kindergarten, 1. und 2. Primarschuljahr), Sisikon seit 2015/2016 sowie Silenen seit 2016/2017 (Schule Bristen). Auf das Schuljahr 2018/2019 hatte auch Seelisberg die Basisstufe eingeführt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe stagniert seit Jahren. Im Schuljahr 2021/2022 liegt sie nun bei 2130 (Vorjahr: 2140). Seit dem Schuljahr 2008/2009 liegt die durchschnittliche Jahrgangszahl unter 400 Schülerinnen und Schülern.

Die Oberstufe wird im Kanton Uri weiterhin in zehn Schulorten geführt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist von 861 im Schuljahr 2019/2020 auf 840 im Schuljahr 2020/2021 und nun weiter auf 831 im Schuljahr 2021/2022 gesunken. Davon besuchen 640 die sogenannte integrierte Oberstufe und 178 die «kooperative Oberstufe». Schattdorf begann per Schuljahr 2021/2022 mit der Umstellung vom kooperativen auf das integrierte Modell. 13 Schülerinnen und Schüler besuchen im Schuljahr 2021/2022 die Kreiswerkschule Bürglen, gekoppelt an ein kooperatives Modell.

Zunahme am Untergymnasium

Die Kantonale Mittelschule Uri zählt im Schuljahr 2021/2022 insgesamt 362 Schülerinnen und Schüler. Das sind fast so viele wie im Vorjahr (363). Das Untergymnasium (1. und 2. Klasse) zählt 141 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 131). Es wird mit sieben Abteilungen von durchschnittlich 20,1 Schülerinnen und Schülern geführt. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 53,2 Prozent. Das Obergymnasium (3. bis 6. Klasse) zählt 221 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2020/2021: 232). Es wird mit 13 Abteilungen von durchschnittlich 17 Schülerinnen und Schülern geführt. Der Anteil der Schülerinnen beläuft sich auf 56,6 Prozent. Ab dem 4. Obergymnasium sind die Klassen nach Fachrichtungen getrennt.

Seit dem Schuljahr 2009/2010 bilden die Kantonale Berufsschule, die Kaufmännische Berufsschule und die Kantonale Bauernschule das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri). Geführt werden die Abteilungen Handwerk/Technik/Gesundheit, Wirtschaft/Verkauf, Landwirtschaft sowie Weiterbildung. Im Schuljahr 2020/2021 zählt das BWZ insgesamt 732 (Vorjahr: 728) Schülerinnen und Schüler, inklusive Berufsmatura und Brückenangebote. Davon absolvieren 626 (Vorjahr 608) Lernende eine Ausbildung im Kanton Uri. Darüber hinaus gibt es im Kanton Uri 482 Lernende (Vorjahr: 491), die den Berufsschulunterricht in auswärtigen Berufsschulen besuchen. Am beliebtesten bei den Jugendlichen ist seit Jahren die Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann EFZ, gefolgt von Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ und Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur EFZ. (pd/lur)