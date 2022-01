Kanton Uri Schützengesellschaft Spiringen investiert in neue Drucker und Monitore für die Schiessanlage Die Schützengesellschaft ehrt an ihrer 98. Generalversammlung den langjährigen Jungschützenleiter Thomas Arnold. Kilian Imholz wird seine Nachfolge antreten.

Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder flankieren das neue Ehrenmitglied. Von links: Pirmin Herger, der neue Jungschützenleiter Kilian Imholz, Thomas Arnold, Dani Baumann und Dominik Arnold. Bild: PD

Das Kerzenlicht in der Nähe des Schutzpatrons Sebastian brannte in erster Linie für die verstorbenen Vereinskameraden: Ehrenmitglied Georg Zimmermann-Baumann, Gottfried Gisler-Herger und Josef Herger. Nach dem Schützengedächtnis startete am 15. Januar im Restaurant zur alten Post in Spiringen die 98. Generalversammlung der Schützengesellschaft (SG). Der Präsident Dani Baumann eröffnete die Zusammenkunft mit 25 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern.

Der Präsident Dani Baumann, Kassier Pirmin Herger, Standchef Dominik Arnold und der 2. Rechnungsrevisor Toni Brücker wurden einstimmig und mit Applaus für weitere zwei Jahre in ihren Funktionen bestätigt. Nicht im Wahlturnus standen Sekretärin Edith Arnold, Schützenmeister Markus Arnold, Anlagewart Karl Arnold und Revisor Stini Gisler. Weil sich Jungschützenleiter Thomas Arnold bereit erklärte, das Amt des kantonalen Jungschützenleiters zu übernehmen, musste eine Nachfolgelösung präsentiert werden. Einstimmig und mit Applaus wählte die Versammlung Kilian Imholz als Nachfolger, er wird durch Julia Baumann und Nicolas Imhof unterstützt, alle drei haben den dreitägigen Kurs Jungschützenleiter und Schützenmeister in Bern absolviert.

Gute Ergebnisse der Spirgner Schützinnen und Schützen

Präsident Dani Baumann erinnerte in seinem Jahresbericht an die Höhepunkte im coronageprägten Vereinsjahr. Die Coronapandemie ermöglichte es erstmals, das Eidgenössische Schützenfest auf dem Heimstand zu absolvieren. 21 Spirgner Schützinnen und Schützen erreichten gute 93,786 Punkte im Sektionsstich, dies bedeutete Rang 77 von 338 klassierten Sektionen. Theo Imhof erreichte mit 196 Punkten im Ehrengabenstich eine Spitzenplatzierung und Rang 9 in der Endabrechnung und Urs Vetter qualifizierte sich für den Schützenkönigausstich in der Kategorie E. Die Sturmgewehrgruppe mit Urs Vetter, Pirmin Herger, Dominik Arnold, Theo Imhof und Kilian Imholz verpasste die Qualifikation zum Schweizerischen Final erst in der dritten Hauptrunde, erreichte aber den begehrten Gruppenmeisterschaftskranz. Am Freundschaftsschiessen gegen Unterschächen freute man sich über den Sektionssieg und die kameradschaftliche Stimmung. Mit dem Bechergewinn von Heidi Bissig beendete die zweite Spirgner Gruppe das Pensum am Morgartenschiessen, die Hoffnung ist gross, dass eine junge Gruppe die Teilnahmetradition fortsetzen wird.

Weil diverse Schiessanlässe wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden konnten, wurden keine separaten Meisterschaften, sondern nur eine Vereinsmeisterschaft gewertet. Die GV entschied, auch künftig auf die separaten Meisterschaften Standardgewehr und Sturmgewehr zu verzichten und neu eine kleine und eine grosse Vereinsmeisterschaft für alle Gewehrarten anzubieten. Beibehalten werden die Jungschützen-, die Veteranen-, die Kniendmeisterschaft und auch der Schützenmeistercup.

Für das 25. Kantonale Schützenfest gibt es neue Monitore und Drucker

Die Drucker und Monitore der Schiessanlage Spiringen sind in die Jahre gekommen, ein Teil der Geräte ist rund 30-jährig. Der Vorstand hat sich entschieden, die Geräte im Hinblick auf das 25. Kantonale Schützenfest zu erneuern. Zur Anschaffung der 10 neuen Sius SA 9005 im Wert von 105’000 Franken gab es ein einstimmiges Ja von der Versammlung. Nach Abzug des Gemeindebetrages der Gemeinde Spiringen von 36’000 Franken, Beiträge und Darlehen vom Amt für Kultur und Sport, Korporation Uri und Wemakeit Migros verbleiben dem Verein Restkosten von rund 28’000 Franken für die Beschaffung. Diese Investition ist auch Hauptgrund, weshalb Kassier Pirmin Herger im neuen Jahr Mehrausgaben von rund 20’000 Franken trotz erhofften Einnahmen aus dem Betrieb des Kantonalschützenfestes budgetiert.

Über den Stand der Vorbereitungen fürs Kantonale Schützenfest orientierte Platzchef Urs Vetter. Die Ressortchefs für die zehn Schiesstage zwischen dem 24. Juni und 10. Juli 2022 sind bestimmt und zurzeit ist man auf der Suche, genügend Helferinnen und Helfer zu finden. Helfende haben auch die Möglichkeit, sich über die Homepage der SG Spiringen zu melden, unter www.sg-spiringen.ch.

Thomas Arnold wird für 13 Vorstandsjahre geehrt

Im Zentrum der Ehrungen stand der abtretende Jungschützenleiter Thomas Arnold. Er konnte nicht nur die erste und zweite Feldmeisterschaftsmedaille, sondern gleich auch die Ehrenmitgliedschaft für seine 13-jährige Vorstandstätigkeit als Jungschützenleiter entgegennehmen. 13 Jahre motivierte er die Spirgner Jungschützen mit viel Herzblut und Erfolg. In seiner Amtszeit qualifizierten sich die Spirgner Jungschützen nicht weniger als sieben Mal für den Schweizerischen Gruppenmeisterschaftsfinal. Die Grüsse des Kantonalvorstandes überbrachte Walti Kempf, er zeigt sich vor allem erleichtert, dass mit dem neuen Ehrenmitglied Thomas Arnold die Vakanz des Kantonalen Jungschützenleiters beendet werden konnte. Mit einem kleinen Geschenk bedankte man sich auch beim Wirteteam Lisbeth Gisler, Petra und René Müller.

100 Jahre SG Spiringen im Jahre 2024

In zwei Jahren wird die SG Spiringen 100-jährig. Ein Quartett mit Präsident Dani Baumann, Josef Arnold, Max Baumann und Adelbert Gerig hat erste Vorbereitungsarbeiten vorgenommen. Man will das Jubiläum mit der Bevölkerung feiern und die Einwohnenden von Spiringen auch zum Ausschiessen einladen. Eine Festschrift ist in Arbeit, hier ist man froh, Bilder und Dokumente aus alten Zeiten zu erhalten. Das Abschlussfest des Jubiläums soll im November in der Turnhalle Spiringen über die Bühne gehen. Mit einen Dankeschön an Alle, die im Schützenjahr 2022 mithelfen, beendete Dani Baumann die etwas länger dauernde Generalversammlung.