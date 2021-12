Kanton Uri Schwingklub Altdorf feiert sein 100-Jahr-Jubiläum nach Das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Schwingklubs Altdorf fand doch noch statt.

Im vergangenen Jahr wurde der Schwingklub Altdorf 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass wollte der Verein ein Jubiläumsfest durchführen. Leider kam es aus bekannten Gründen nicht dazu. Nun hat es aber endlich doch noch geklappt, und das Jubiläum konnte nachgeholt werden. Unter Einhaltung der 3G-Regeln wurden vor kurzem im Hotel Schlüssel in Altdorf die Feierlichkeiten abgehalten.

Der «Eidgenosse» Willy Zurfluh (rechts) und die beiden Kranzschwinger Franz Tresch (Mitte) und René Schuler erhielten ebenfalls ein Präsent. Bild: PD

Gestartet wurde der Abend mit einem Apéro. Anschliessend hiess der Präsident der Jubiläumskommission Ruedi Wyrsch die Anwesenden herzliche Willkommen. Bei der Totenehrung gedachte man den verstorbenen Mitgliedern der letzten 25 Jahre. Nach dem Hauptgang gab Klubpräsident Mario Herger einen Einblick in die 100-jährige Klubgeschichte. Besonders erwähnte er dabei die 1960er- und 1970er-Jahre. In diesen Jahren konnte der Schwingklub Altdorf die grössten Erfolge in seiner Klubgeschichte feiern. Mit Hans Zurfluh hatte der Schwingklub Altdorf einer der erfolgreichsten Urner Schwinger in ihren Reihen. Er liess sich dreimal zum «Eidgenossen» krönen. Insgesamt gewann er acht Kranzfeste und 74 Kränze.

Ehrung für bisherige Präsidenten

Für ihren Einsatz zu Gunsten des Schwingklubs wurden die bisherigen Präsidenten mit einem Geschenk geehrt. Ebenfalls dankte man dem jetzigen Vorstand für die geleistete Arbeit und der Jubiläumskommission für das Organisieren dieser würdigen Feier. Auch den anwesenden Ehrenmitgliedern wurde ein kleines Präsent überreicht sowie den bisherigen Kranzschwingern, die in der Vergangenheit für die Erfolge sorgten. In den Dank eingeschlossen wurden auch alle Helferinnen und Helfer, die in irgendeiner Form den Schwingklub Altdorf unterstützen.

Peter Arnold stellte die Jubiläumsbroschüre vor, die er in Zusammenarbeit mit der Jubiläumskommission zusammengestellt hatte. In der Broschüre werden kurz die Eckdaten des Klubs erwähnt. Ebenfalls wird über schöne und weniger schöne Ereignisse in der Klubgeschichte berichtet. Angereichert ist die Broschüre mit vielen Fotos.

Nach den überbrachten Grussbotschaften durch die anwesenden Gäste wurde dann noch tüchtig das Tanzbein geschwungen mit dem Trio Gitschä-Grüäss. (pd/lur)