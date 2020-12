Kanton Uri «Sie krampfen bis zum Umfallen und vergessen dabei oft ihre Rechte» – CVP-Landrätinnen fordern Gesamtarbeitsvertrag für Pflegepersonal Bereits seit längerem müsse das Urner Spitalpersonal seine Arbeit unter grossem zeitlichen Druck verrichten. Durch einen Gesamtarbeitsvertrag soll sich die Situation verbessern, verlangt nun eine Motion.

(lur)

Nicht erst seit der aktuellen Krise sei das Pflegepersonal im Kanton Uri stark gefordert – oder gar überlastet. «Der Pflegenotstand ist schon seit längerem Realität, Personalmangel nichts Neues», schreibt die Altdorfer CVP-Landrätin Céline Huber in einer Motion, die sie am Mittwoch im Landrat eingereicht hat. Von den Pflegekräften werde eine hohe Flexibilität verlangt, die Schwankungen in den Arbeitszeiten hätten in den vergangenen Jahren «massiv zugenommen». «Fällt viel Arbeit an, werden Pflegende kurzfristig aufgeboten, was zwangsläufig zulasten des Familien- und Freizeitlebens geht», schreibt die Juristin in ihren Vorstoss. Auch der ökonomische Druck laste auf den Pflegenden, da Spitäler immer auch wirtschaftlich effizient sein müssten.

CVP-Landrätin Céline Huber Bild: PD

Die Folgen davon seien, dass die Pflegearbeit «hektisch und intensiver» werde, der Zeitdruck steige und dadurch letztlich die Qualität der Pflege leide. Das Personal klage jedoch nicht, so Huber weiter. «Sie krampfen bis zum Umfallen und vergessen dabei oft ihre Rechte und Bedürfnisse.» Es sei daher Zeit, die Idee eines Gesamtarbeitsvertrags für das Gesundheitspersonal im Urner Kantonsspital erneut zum Thema zu machen, heisst es in der Motion, die von Helen Furrer (CVP, Schattdorf) und Lea Bissig (CVP, Altdorf) mitunterzeichnet worden ist.

Spitalgesetz soll angepasst werden

Der Zeitpunkt für eine Überprüfung der Arbeitsbedingungen sei auch deswegen gut, weil Mitte 2022 das neue Urner Kantonsspital bezogen werden soll. Die Landrätinnen fordern somit den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags unter Einbezug von Personalvertretern des Spitals sowie Personalverbänden. Dazu braucht es aber eine entsprechende Anpassung im Gesetz über das Kantonsspital Uri. Der Regierungsrat soll daher das Anliegen prüfen und dem Landrat die notwendige Gesetzesanpassung unterbreiten.