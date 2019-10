Simon Stadler schafft den Sprung in den Nationalrat Die Standeskanzlei teilt mit: Die Urner haben den jungen CVP-Mann Simon Stadler in den Nationalrat gewählt. Florian Arnold

Der neue Urner Nationalrat heisst Simon Stadler (CVP).

Der Kanton Uri schickt Simon Stadler als einzigen Kantonsvertreter in den Nationalrat. Er wurde mit 4685 Stimmen gewählt vor Pascal Blöchlinger (4341 Stimmen) und Urs Kälin (2659 Stimmen). Auf andere Namen lauteten nur gerade 265 Wahlzettel. Für die Wahl galt das relative Mehr, womit jener mit den meisten Stimmen als gewählt gilt. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,9 Prozent.

Von Wirtschaft, Landwirtschaft und Sportlern unterstützt

Simon Stadler legte als jüngster Kandidat einen eindrücklichen Wahlkampf hin. Begleitet von Ländlermusik trat er in verschiedenen Urner Gemeinden auf und trat so in Kontakt mit seiner Wählerschaft. Zudem durfte er auf die Unterstützung mehrerer Wahlkomitees zählen, denen sich unterschiedlichste Interessengruppen anschlossen wie Bauern, Sportler, Vereinsmitglieder oder Vertreter der Wirtschaft. Seinen Werdegang vom Maurer zum Primarschullehrer konnte er geschickt in Szene setzen, ebenso die Tatsache, dass die Sanierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri auf einen Vorstoss von ihm zurückzuführen war.

Anfeindungen musste sich Stadler von einem anonymen Komitee anhören, das den SVP-Vertreter Pascal Blöchlinger unterstützte. Gut möglich, dass Stadler davon letztlich an Sympathie hinzugewonnen hat. Kritisch wahrgenommen wurde zudem auch die parteiinterne Wahl zum Kandidaten: Stadler hatte die Altdorfer Anwältin Patrizia Danioth ausgestochen, in dem er besonders viele Personen aus seinem Umfeld anheuerte, Parteimitglieder zu werden und ihn zu wählen.

Spannende Ausgangslage

Die Ausgangslage im Kanton Uri war so spannend wie seit langem nicht mehr. Den Anstoss dazu lieferte Nationalrat Beat Arnold, der 2015 als erster SVP-Vertreter aus Uri ins eidgenössische Parlament einzog, aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht mehr antrat. Seinen Platz beerben wollte Pascal Blöchlinger, einst SVP-Kantonalpräsident und zurzeit als Landratspräsident «höchster Urner». Daneben erhoben alle anderen Urner Landratsfraktionen Anspruch auf den Sitz. Matthias Steinegger (FDP) erlitt jedoch während des Wahlkampfs einen Hirnschlag und zog seine Kandidatur zurück. Neben Simon Stadler (CVP), witterte auch Urs Kälin (SP) grosse Chancen, denn als Linker konnte er darauf hoffen, dass sich die bürgerlichen Kandidaten Stimmen wegnehmen würden. Diese Hoffnung wurde mit dem Rückzug Steineggers etwas geschmälert.

Für Spannung sorgte zudem, dass keiner der Kandidaten als Überflieger galt. Da alle drei Kandidaten in Altdorf wohnen, konnte für einmal niemand vom «Hauptort-Bonus» profitieren.

«Alte Ordnung» hergestellt

Seit 1914 war die FDP für Uri im Nationalrat, dann kam 2015 die Wende, als Beat Arnold für die SVP einzog. Damals hat die FDP taktisch ihren Sitz im Nationalrat geräumt, um mit dem starken Kandidaten Josef Dittli in den Ständerat einzuziehen. Die CVP wollte nun wieder einen Schritt zurück zur «alte Ordnung» machen, um wieder mit zwei Vertretern in Bern zu politisieren.