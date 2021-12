Kanton Uri So läuft es mit Boostern und Testen über die Festtage – Gesundheitsdirektor ruft zu gegenseitigem Respekt auf Impfen und Testen ist im Kanton Uri auch zwischen Weihnachten und Neujahr möglich. Der Gesundheitsdirektor Christian Arnold richtet einen Appell an die Urnerinnen und Urner.

Seit Montag gelten verschärfte Coronamassnahmen, wie beispielsweise die 2G+-Regel für bestimmte Vorhaben und Veranstaltungen. Die Nachfrage nach der Auffrischungsimpfung, dem sogenannten Booster, sei damit gestiegen, meldet der Sonderstab Covid-19 des Kantons Uri.

Christian Arnold, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Kanton Uri. Bild: PD

«Ich wünsche mir – und dies liegt mir am Herzen –, dass wir diese Pandemie in gegenseitigem Respekt bewältigen», wird Gesundheitsdirektor Christian Arnold im Communiqué des Sonderstabs zitiert. Die Mitarbeitenden im Spital, in den Arztpraxen, in den Impf- und Testzentren, an den Telefonlinien und in der Verwaltung würden zurzeit täglich Dinge zu hören bekommen, die mit Anstand nichts mehr zu tun hätten. «Das darf nicht sein», so Arnold. «Denn die erwähnten Personen geben ihr Bestes und setzen sich ein im Kampf gegen Corona.»

In Uri können sich alle Personen ab 16 Jahren, deren Genesung oder die zweite Impfdosis länger als vier Monate zurückliegt, eine Boosterimpfung geben lassen.

Gemäss dem in der Mitteilung zitierten Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold ist ein Booster noch bis am Donnerstagabend im Impfzentrum im Zeughaus Altdorf ohne Voranmeldung möglich.

Im Kantonsspital Uri in Altdorf ist eine Anmeldung via www.ur.ch/impfen oder telefonisch unter 041 875 50 70 notwendig für einen Impftermin. Im Kantonsspital wird auch zwischen Weihnachten und Neujahr geimpft.

In den Hausarztpraxen und im Kantonsspital werden weiterhin Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Dazu ist eine Anmeldung beim Hausarzt oder für das Kantonsspital via www.ur.ch/impfen notwendig. Im Kantonsspital wird auch zwischen Weihnachten und Neujahr geimpft.

Die folgenden Zentren führen über den Jahreswechsel Coronatests durch:

Testzentrum im Kantonsspital Uri in Altdorf

Testzentrum der Firma Synlab im Zeughaus Altdorf

Testzentrum der Firma Synlab im Schultheissenhaus in Andermatt (Kirchgasse 13, Erdgeschoss, Süd)

Die genauen Öffnungszeiten der einzelnen Zentren sind unter www.ur.ch/testen aufgeführt. Die Synlab-Zentren stehen allen asymptomatischen Personen für Tests offen. Wer Corona-Symptome aufweise, müsse für den Test zum Hausarzt vor Ort oder einen Termin im Kantonsspital in Altdorf vereinbaren, heisst es in der Mitteilung des Sonderstabs. (spe)