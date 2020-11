Kanton Uri soll selber Solarkraft produzieren Der Kanton Uri soll eine Solarkraftwerk-Gesellschaft gründen, um das Potenzial der erneuerbaren Energien besser zu nutzen.

Die Schattdorfer Grüne-Landrätin Eveline Lüönd will, dass der Kanton Uri eine kantonale Fotovoltaik-Kraftwerk-Gesellschaft gründet. Damit soll das Potenzial an erneuerbaren Energien mehr ausgeschöpft werden. Die Gründung einer solchen Gesellschaft sei ein wichtiger Urner Beitrag, um die Klimaziele zu erreichen, und ermögliche dazu noch die Energieversorgung unter kantonaler Trägerschaft. Der Kanton soll einen Anteil von mindestens 51 Prozent am Eigenkapital der Gesellschaft halten.

Solaranlagen wie auf dem Dach des Gräwimattschulhauses in Schattdorf sollen im Kanton Uri viel mehr zu sehen sein. Archivbild: Urner Zeitung

Der Kanton Uri habe allein auf den Hausdächern ein Solarstrompotenzial vom Verbrauch von rund 45'000 bis 67'000 Haushalten, heisst es in Lüönds Motion. Das sei vergleichbar mit dem Achtfachen der Produktion des Kraftwerks Erstfeldertal oder dem 22-Fachen des Kraftwerks Palanggenbach. Auch Infrastrukturen wie Fassaden, Lärmschutzwände, Lawinenverbauungen und Perrondächer könnten dazu genutzt werden, Solarstrom zu erzeugen.

4,5 Millionen Franken sollen als Startkapital dienen

Die grossen Dächer von industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bauten sowie von grossen Wohnbauten werden noch viel zu wenig genutzt, heisst es in der Motion weiter. Grund dafür sei die Beschränkung der Förderbeiträge auf maximal 8000 Franken pro Anlage. Anlagen auf grossen Dächern liessen sich jedoch pro Quadratmeter viel kostengünstiger erstellen als Kleinanlagen. Mit dem Förderprogramm könnte der Kanton, auch wenn er viel höhere Subventionen als heute ausrichten würde, nur einen Bruchteil des möglichen Solarenergiepotenzials mobilisieren, heisst es weiter.

Der Landrat hatte im Mai beschlossen, sich aus dem SBB-Kraftwerk Wassen/Amsteg zurückzuziehen. Daher fliessen dem Kanton Uri Ende Jahr rund 4,5 Millionen Franken zu. Lüönd sieht darin die Möglichkeit, dieses Geld als Startkapital für den Aufbau einer eigenen Solarkraftwerk-Gesellschaft zu nutzen. Damit könnte der Kanton seinen Beitrag an den Ausbau der erneuerbaren Energien leisten, indem er Hausdächer und andere Infrastruktur mietet und auf diesen auf eigene Rechnung Strom erzeugt. Dieser soll dann ins Netz eingespeist oder direkt den Eigentümern der entsprechenden Liegenschaft verkauft werden.

Uri ist Schlusslicht aller Kantone

Gemäss einer Auswertung von Energie Schweiz, Swiss Energy Planning und WWF bildet der Kanton Uri im Fotovoltaik-Bereich das Schlusslicht aller Kantone. Gehe es im gleichen Tempo weiter, so werde Uri sein Fotovoltaik-Potenzial erst in 436 Jahren voll nutzen. Deshalb sei es wichtig, zu handeln und eine Solarkraftwerk-Gesellschaft zu gründen, so Lüönd.

Der Kanton Uri verfügt über verschiedene Minderheitsbeteiligungen an Wasserkraftwerken und am EWA. Das kantonale Energiegesetz berechtigt den Kanton aber dazu, Energieanlagen selbst zu erstellen, zu betreiben und die dort produzierte Energie zu Marktpreisen zu verkaufen.