Kanton Uri SP-Landrat setzt sich für die Unterstützung ehemaliger Heim- und Pflegekinder ein Adriano Prandi (SP, Altdorf) macht im Landrat auf ehemalige Heim- und Pflegekinder aufmerksam. Mit einer Interpellation möchte er in Erfahrung bringen, ob und wie deren Situation vom Urner Regierungsrat ernst genommen und verbessert wird.

Adriano Prandi (SP, Altdorf) macht sich Sorgen um ehemalige Heim- und Pflegekinder, wie er an der Landratssession vom 27. April ausführte. Werden diese Kinder erwachsen, stünden sie vor einer Reihe von Herausforderungen wie selbstständiges Wohnen, die Übernahme administrativer Aufgaben, den Abschluss der Ausbildung und vieles mehr. Dabei sei die Situation dieser sogenannten «Careleaverinnen und -leaver» unbefriedigend, «da ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen immer noch viel zu oft Steine in den Weg gelegt werden», so Prandi.

Die meisten Heim- und Pflegekinder hätten keine stabilen Beziehungen in ihren Herkunftsfamilien, viele seien nach dem Austritt aus dem Heim oder der Pflegefamilie auf sich allein gestellt. Prandi mahnte deshalb:

«Es ist wichtig, dass diese jungen Menschen frühzeitig und besonders während des Übergangs zur Volljährigkeit Unterstützung erhalten, um sich zurechtzufinden.»

Adriano Prandi, SP Altdorf. Bild: PD/UZ

Prandi verwies dabei auf die Betroffenenorganisation «Careleaver Schweiz». Diese mache auf die Missstände aufmerksam und wolle mit ihrem Fachwissen an konstruktiven und neuen Lösungen mitarbeiten. «Dazu brauchen sie Unterstützung auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene, da es auf allen diesen Stufen Gesetzeslücken gibt», führte Prandi weiter aus.

Sieben Fragen zur Situation von Betroffenen

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) und die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) hätten im Oktober 2020 zahlreiche Empfehlungen zur ausserfamiliären Unterbringung ehemaliger Heim- und Pflegekinder veröffentlicht.

Im Hinblick auf den aktuellen Stand der Umsetzung dieser Empfehlungen hat Prandi zusammen mit Zweitunterzeichnerin Chiara Gisler (SP, Altdorf) die Interpellation «Die Situation ehemaliger Heim- und Pflegekinder ernst nehmen und verbessern» eingereicht. Darin werden dem Regierungsrat folgende Fragen gestellt: