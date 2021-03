Kanton Uri SP/Grüne-Fraktion ist nicht zufrieden mit Antwort der Regierung zur Lucendro-Strategie – und fordert weitere Informationen Die links-grüne Fraktion des Urner Landrats will vom Regierungsrat mehr Transparenz bei seinen Plänen zur Mehrheitsbeteiligung am EWA.

(lur)

Die Landratsfraktion SP/Grüne ist nicht zufrieden mit der Antwort des Regierungsrates auf ihre Interpellation zur Lucendro-Strategie. Das schreibt die Fraktion diese Woche in einer Mitteilung. Diese Strategie sieht vor, dass der Kanton Uri eine zusätzliche Beteiligung am Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) erlangen soll. Im Gegenzug soll das EWA die Lucendro-Konzession und/oder eine Beteiligung am geplanten Partnerwerk Lucendro erhalten. Wie die Fraktion in ihrer Mitteilung schreibt, sei im Grundlagenbericht der regierungsrätlichen Energiekommission aus dem Jahr 2015 festgestellt worden, dass die Strategie einer Mehrheitsbeteiligung am EWA und dem Rückzug aus der direkten kantonalen Beteiligung an Wasserkraftwerken nicht im Vordergrund stehe, da sie als zu teuer eingeschätzt wurde.

Dies könnte sich gemäss diesem Grundlagenbericht ändern, wenn mit den im Jahr 2043 und 2045 auslaufenden Konzessionen das EWA nicht mehr über die gleichen Stromproduktionsmöglichkeiten verfügen würde wie heute. Dann wären die Aktien für den Kanton eher erschwinglich oder die ebenfalls beteiligten Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) könnten eher an einer Lösung interessiert sein, bei welcher der Kanton Uri die Aktienmehrheit zu einem deutlich günstigeren Preis erwerben könnte, heisst es in der Mitteilung weiter. Aber: «Auf diese Überlegungen geht der Regierungsrat in seiner Antwort überhaupt nicht ein», bemängelt die links-grüne Fraktion.

Fraktion fordert mehr Transparenz

Es gehe aus der Antwort auch nicht hervor, wie hoch die Kosten der Aktien des EWA aktuell sind oder bei Abschluss des Geschäfts sein würden. «Das Gutachten, welches dazu erstellt wird, ist vom Regierungsrat erst nach Abschluss der Vereinbarung in Auftrag gegeben worden. Ebenso liegt keine unabhängige Bewertung der Lucendro-Konzession vor.» Auch würden entsprechende Bewertungen für die übrigen Konzessionen fehlen, die gemäss der vom Regierungsrat abgeschlossenen Vereinbarung bereits heute, ebenfalls ohne jede Absicherung und ohne Vorbehalt, dem EWA zugesprochen werden sollen.

Es reiche angesichts der Tragweite der Verpflichtung nicht, lediglich die Grundsätze einer Bewertung in der Vereinbarung aufzulisten, findet die Fraktion. «Die Landrätinnen und Landräte sowie das Urner Volk müssen wissen, auf was sie sich da einlassen.» Das bedeute, dass der Wert der EWA-Aktie in Franken mit und ohne bestehende Wassernutzungsrechte bis Ablauf der bereits erteilten Konzessionen ermittelt und bekanntgegeben werden müsse. «Auch der Wert aller Wassernutzungsrechte muss ermittelt und dem Landrat vor der Beschlussfassung über die Vereinbarung bekannt sein.» Zudem müssten auch alle übrigen Rahmenbedingungen auf den Tisch gelegt werden, «bevor der Landrat einen Entscheid fällt, der den Kanton für die nächsten 100 Jahre bindet».