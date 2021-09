Kanton Uri Spital passt Test-Regelung an Vorderhand setzt man bei Patienten und Angehörigen auf Contact-Tracing statt eine Testpflicht. Damit werden Kapazitäten frei für die grosse Nachfrage nach Tests.

Für zwei Wochen hat das Kantonsspital Uri für Patienten, Besucher und das Personal eine Zertifikatspflicht eingeführt. Nun ist diese vorläufig sistiert worden, wie auf der Website zu erfahren ist. «Bis auf Weiteres werden die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige am Haupteingang nach ihrem Zertifikat und einem gültigen Ausweis gefragt», so das Spital. «Personen ohne gültiges Covid-Zertifikat müssen sich beim Haupteingang registrieren und die vorgeschriebenen Kontaktdaten hinterlassen.» Womit das Contact-Tracing sichergestellt ist. «Stationäre Patientinnen und Patienten und solche, welche sich einem ambulanten operativen Eingriff oder einer Intervention (beziehungsweise Darmspiegelung) unterziehen müssen, werden vorgängig getestet.» Weiterhin gilt im ganzen Spitalareal Maskenpflicht, dies auch für geimpfte Personen. «Besuchende mit einer Maskendispens werden abgewiesen.» Der Zugang zur Notfallstation und zu den Gebärzimmern sei immer möglich.

Kantonsspital Uri Urs Hanhart / Urner Zeitung

Mit diesem Schritt reagiert das Spital auf die Nachfrage nach PCR- und Antigentests. Diese sei im Kanton Uri in den vergangenen Wochen nochmals markant gestiegen, heisst es in einer Mitteilung des Covid-19-Sonderstabs des Kantons Uri. Durch das angepasste Regime des Kantonsspitals werden so Kapazitäten frei. Zudem werden täglich 30 zusätzliche Test-Termine geschaffen, die online oder telefonisch reserviert werden können.

In Schattdorf gibt es spontane Impfung



Eine positive Bilanz zieht der Sonderstab von der Impfaktion ohne Voranmeldung, die am Samstag in Bürglen stattfand. Dort haben sich laut Mitteilung 106 Personen impfen lassen. So wird denn bereits eine nächste Möglichkeit für spontane Impfungen geschaffen: Am kommenden Samstag, 25. September, in der Arztpraxis von Dr. Urs Britschgi in Schattdorf. Von 8 bis 12 Uhr impft das Team. «Bei Bedarf impfen wir auch länger als bis am Mittag», wird Britschgi in der Mitteilung zitiert. «Es kommen alle dran und wir werden impfen, bis niemand mehr ansteht». Es brauche dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte. Die Zweitimpfung wird dann am Samstag, 23. Oktober, wiederum in der Praxis von Urs Britschgi angeboten.

Ab Dienstag, 28. September, werden im Gesundheitszentrum Ursern in Andermatt jeweils von Montag bis Freitag Antigen-Schnelltests mit Zertifikat angeboten. Dies ist zwischen 17 und 19 Uhr ohne vorherige Reservation möglich.

Tests im Kantonsspital können online oder telefonisch über 041 875 50 50 reserviert werden. Das Impfportal ist zu finden unter www.ur.ch/impfen.