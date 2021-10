Kanton Uri Sportvereine gewinnen dank UKB-Sportquiz Geld für ihre Nachwuchsförderung Zehn Vereine haben von der Bank eine Finanzspritze zwischen 500 und 1000 Franken erhalten. Teilgenommen hatten 1400 Personen.

Zehn Urner Sportvereine erhalten von Christoph Bugnon, Vorsitzender der Geschäftsleitung UKB, die Prämien. Bild: PD/Jeannette Meier Kamer – Meier & Kramer

Die Urner Kantonalbank hat zwischen dem 8. September und 15. Oktober ein Sportquiz veranstaltet, an dem gemäss einer Medienmitteilung 1400 Personen teilgenommen haben. Die zehn Quizfragen zum Thema Sport wurden von 580 Menschen korrekt beantwortet und schickten so ihren Lieblingssportverein in die Verlosung. Unter ihnen wurden jetzt die zehn Gewinner-Vereine ausgelost.

Am Freitagvormittag hat die UKB den zehn Vereinen den Check übergeben. Fünf erhalten 500 Franken und die anderen fünf 1000 Franken. Zusätzlich erhielten die Quizteilnehmenden, die für die Vereine das Quiz erfolgreich ausgefüllt haben und ausgelost wurden, eine UKB-Sporttasche.

Je 1000 Franken für die Vereinskasse erhalten die fünf ausgelosten Sportvereine TV Schattdorf, FC Altdorf, OLG KTV Altdorf, Rugby Üri und Kunstturnen Altdorf. Über je 500 Franken freuen sich VBC Fortuna Bürglen, Floorball Uri, FC Schattdorf, HC KTV Altdorf sowie VBC Juventus Erstfeld. (zgc)