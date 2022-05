Kanton Uri «Start-up-Woche»: Programm soll Jungunternehmer nach Uri locken Fünf Gruppen sollen während fünf Tagen Uri als Arbeits- und Freizeitort kennen lernen. Die Jungunternehmer werden dabei gecoacht und begleitet.

«Der Kanton Uri verfügt über bestes Potenzial für Wissensarbeitende und Jungunternehmer», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Die Lage an der Nord-Süd-Achse und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten bieten eine ideale Kombination für junge Unternehmer. Das soll nun mit einem Projekt gepusht werden. Mario Epp und Raphael Medici (beide Volkswirtschaftsdirektion Uri), Roman Schön (Working Point) und Jasmin Schuler (Uri Tourismus AG) haben dafür die erste Start-up-Woche in Uri initiiert. Fünf Gruppen die Möglichkeit haben, während fünf Tagen Uri als Arbeits- und Freizeitkanton kennen zu lernen. Die Teams können mithilfe von Coachings ihre Geschäftsidee weiter entwickeln. Uri Tourismus stellt daneben ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm zusammen, damit die Kreativität angekurbelt und die Energiespeicher wieder gefüllt werden. Die Start-up-Woche findet im September statt. Informationen gibt es unter www.standort-uri.ch.