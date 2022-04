Kanton Uri Steigende Quote: Mehr Schülerinnen und Schüler zieht es ans Kollegi Bildungsdirektor Beat Jörg sieht mehrere Gründe für den Trend: Gezielte Werbung, Tagesstrukturen und die Tagesschule.

80 Schülerinnen und Schüler werden ab August neu die kantonale Mittelschule Uri in Altdorf besuchen. Bild: Archiv Urner Zeitung

Die Quote der Schülerinnen und Schüler, die im kommenden August neu an der Kantonalen Mittelschule Uri eintreten, war schon lange nicht mehr so hoch. Mit 21,3 Prozent der Mädchen und Buben ist einer der höchsten Werte der letzten zwanzig Jahre erreicht, wie aus den am Freitag publizierten Zahlen zum Übertrittsverfahren 2022 hervorgeht.

Bereits im Vorjahr habe man bei den Eintritten ins Kollegi höhere Quoten verzeichnen können, sagt Bildungsdirektor Beat Jörg auf Anfrage. In den Jahren zuvor waren die Übertrittszahlen in Uri eher tief im Vergleich mit anderen Kantonen. Daher hat sich eine interne Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Volksschule, der kantonalen Mittelschule und der Bildungsdirektion mit der Frage beschäftigt, weshalb das Kollegi eher tiefe Übertrittszahlen aufweise.

«Ihnen ist es nun offensichtlich gelungen, Gegensteuer zu geben», stellt Beat Jörg erfreut fest. So machte die Kantonale Mittelschule in letzter Zeit mehr Werbung. Als positive Beispiele erwähnt der Bildungsdirektor die verschiedenen Informationsveranstaltungen oder den Tag der offenen Tür mit dem Kollegiskop. «Es ist wichtig, dass sich die Schule mit ihrem Angebot interessierten potenziellen Schülerinnen und Schülern und den Eltern vorstellt.» Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Tagesstrukturen und die Tagesschule, die am Kollegi eingeführt worden sind. «Wir hoffen, dass diese nun definitiv eingeführt werden können», so Beat Jörg.

Das Angebot im Bereich der Tagesstrukturen und der Tagesschule der kantonalen Mittelschule Uri sollte aufgrund des neuen Bildungsgesetzes definitiv eingeführt werden können. Beat Jörg betont in diesem Zusammenhang, dass aber auch an vielen Oberstufen ein gutes Angebot an Tagesstrukturen zur Verfügung stehe.

Noten sind wichtiges Kriterium, geben aber nicht alleine den Ausschlag

Im Gegensatz zu anderen Kantonen findet im Kanton Uri der Übertritt prüfungsfrei und ohne fixen Grenzwert bei den Noten statt. Natürlich sind die Noten ein wichtiges Kriterium; sie bestimmen die Zuweisung aber nicht allein. «Die Lehrperson trifft den Entscheid aufgrund einer ganzheitlichen, prognostischen Beurteilung des Kinds und nimmt dabei Rücksprache mit Kind und Eltern», heisst es in einer Mitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion zum Übertrittsverfahren.

Im Kanton Uri regelt das Reglement über den Übertritt der Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe und in das Gymnasium (Übertrittsreglement) die eignungsgemässe Zuweisung eines Kindes von der 6. Klasse der Primarstufe in die Oberstufe und in die 1. Klasse des Gymnasiums sowie den Wechsel zwischen den verschiedenen Schultypen der Oberstufe.

375 Schülerinnen und Schüler zugewiesen

Im Hinblick auf das kommende Schuljahr 2022/23 haben die Lehrpersonen der 6. Primarklassen insgesamt 375 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zugewiesen. Im Vorjahr waren es 351. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schultypen und Niveaus: 3 besuchen die Werkschule, 103 besuchen die Schule mit Grundansprüchen (Niveau B), 189 die Schule mit erweiterten Ansprüchen (Niveau A), 80 das Gymnasium.

Seit Jahren ist es üblich, dass die Zuweisungen in die Werkschule und in Schultypen oder Niveaus mit Grundanforderungen rund einen Drittel (Niveau B), die Zuweisungen ins Gymnasium und die Schultypen oder Niveaus mit erweiterten Anforderungen (Niveau A) rund zwei Drittel ausmachen. In diesem Jahr liegt der Anteil der Zuweisungen in die Werkschule und in Schultypen oder Niveaus mit Grundanforderungen etwas unter diesem Drittel, und zwar bei 28,3 Prozent. Demzufolge machen die Zuweisungen in Schultypen oder Niveaus mit erweiterten Anforderungen und ins Gymnasium in diesem Jahr etwas mehr als die üblichen zwei Drittel aus (71,7 Prozent).