Kanton Uri Urner Reformierte stärken Pfarrer den Rücken Die Bestätigungswahl eines Pfarrers und die Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz standen bei der Reformierten Landeskirche Uri im Zentrum.

Versammlung Reformierte Landeskirche: Die Wahl des Pfarrers wurde geheim abgehalten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. Mai 2021)

Seit September 2019 ist Sandor Jakob als Pfarrer für die Evanglisch-reformierte Landeskirche Uri tätig. Eigentlich hätte der damalige Kirchenrat bereits im Herbst 2019 dessen Wahl anlässlich der Kirchgemeindeversammlung beantragen müssen. Sowohl Kantonsverfassung als auch Organisationsstatut sprechen klar von einer Wahl. Um hier Klarheit zu schaffen, wurde dieses Versäumnis an der Kantonalen Frühjahrsversammlung, die am Montag im Beisein von 57 Stimmberechtigten und sechs Gästen im Uristiersaal der Dätwyler AG in Altdorf abgehalten wurde, nachgeholt. In der geheim abgehaltenen Abstimmung sprachen die Versammelten Jakob grossmehrheitlich ihr Vertrauen aus. 39 Ja- standen 14-Nein-Stimmen gegenüber. Daneben gab es noch fünf Stimmenthaltungen. Da der Pfarrer einen gültigen Arbeitsvertrag hat, hätte eine Nichtwahl keine unmittelbare Auswirkung gezeitigt. Der Kirchenrat betrachtete die «Bestätigungswahl» als Barometer. Entsprechend wurde zusammen mit Jakob der Entscheid gefällt, die Wahl durchzuführen. Den Anstoss gab ein Antrag einer stimmberechtigten Person.

Der Kirchenrat orientierte auch über die schon seit geraumer Zeit vakante Pfarrstelle. Diesbezüglich ist die Suche nach einer geeigneten Person, die sich schwerpunktmässig um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern soll, noch immer am Laufen. «Der Stellenmarkt ist sehr ausgetrocknet, was die Arbeit der eigens eingesetzten Wahlgruppe erschwert», erklärte Präsident Kurt Rohrer. «Der Auswahlprozess läuft. Bisher sind drei Personen zu einem Gespräch eingeladen worden. Aber wir lassen uns die nötige Zeit.» Bis auf weiteres wird die Lücke mit dem Einsatz von Aushilfen überbrückt. Rohrer stellte in Aussicht, dass möglicherweise an der Herbstversammlung oder dann an der nächstjährigen Frühjahrsversammlung eine geeignete Person zur Wahl vorgeschlagen wird.

Kirche Göschenen wird unter Schutz gestellt

Einem Antrag des Kirchenrates, die evangelisch-reformierte Kirche in Göschenen ins kantonale Schutzinventar aufzunehmen, stimmten die Anwesenden einstimmig zu. Vorderhand ändert sich dadurch nichts. Erst wenn Baumassnahmen geplant sind, müssen diese der Gemeinde und der Denkmalpflege gemeldet werden. Dann werden die konkreten Rahmenbedingungen festgelegt, die zur Erreichung des Schutzziels notwendig sind.

Die Wahl von Pfarrer Sandor Jakob erfolgte mit grossem Mehr. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. Mai 2021)

Eine Restaurierung, die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen erfolgt, kann durch Beiträge des Kantons unterstützt werden. Das Dach der Kirche Göschenen besteht aus asbestbelastetem, altem Eternit und muss irgendwann saniert werden.

Umstrittene Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz

Für einigen Diskussionsstoff sorgte die Mitgliedschaft in der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA). Gegen den Beitritt gab es an der Kirchgemeindeversammlung im Herbst 2020 keinen entsprechenden Antrag. Das Budget 2021, welches auch den jährlichen Beitrag von 365 Franken für die SEA beinhaltete, wurde damals genehmigt. Nun kamen gleich zwei Anträge aufs Tapet, die verlangten, dass über die Mitgliedschaft abgestimmt wird. Allerdings wurde das Ganze vertagt. Zuerst wird am 29. August 2021 im Anschluss an einen Morgengottesdienst in Altdorf eine Informationsveranstaltung zum Thema SEA mit anschliessender Aussprache abgehalten. «Das gibt die Möglichkeit, sich ein umfangreiches Bild zu machen», erklärte Rohrer. «An der Herbstversammlung wird dann zwingend darüber abgestimmt, ob in der SEA verblieben werden darf oder der Austritt erfolgen soll.» Gegner der Mitgliedschaft stören sich unter anderem daran, dass in der SEA ein breites Spektrum vertreten ist, von Liberalen bis hin zu Erzkonservativen.

Die von den Versammelten genehmigte Jahresrechnung 2020 weist einen Ertragsüberschuss von rund 71'700 Franken aus. Damit fällt das Ergebnis rund 20'000 Franken besser aus als budgetiert, was zum Teil daran liegt, dass gewisse Ausgaben aufgrund der Coronakrise nicht getätigt werden konnten. Das Eigenkapital der Landeskirche belief sich per Ende 2020 auf 1,245 Millionen Franken. Letztere hatte im vergangenen Jahr 62 Austritte zu verzeichnen. In diesem Jahr haben bisher sieben Personen der Reformierten Landeskirche den Rücken gekehrt.

Bereits an der vergangenen Herbstversammlung wurde darauf hingewiesen, dass die zwei bestehenden Rechtsgrundlagen zwingend überarbeitet werden müssen. Dazu sollen neue Rechtsgrundlagen erstellt werden, die heute in der Reformierten Landeskirche Uri nicht bestehen. Dazu sagte Rohrer: «Der Kirchenrat will bis zur Frühjahrsversammlung 2022 mindestens das Finanz- und Entschädigungsreglement erstellt haben und der Versammlung zur Abstimmung vorlegen. Weiter soll in diesem Jahr das Spesenreglement überarbeitet werden. Eventuell reicht die Zeit auch noch für das Personalreglement.» Im nächsten Frühjahr soll dann mit der Überarbeitung der bestehenden Rechtsgrundlagen (Organisationsstatut und Kirchenordnung) begonnen werden.

Thema Kommunikation: «Den perfekten Weg haben wir noch nicht gefunden»

Im Zusammenhang mit dem Jahresbericht wies Rohrer darauf hin, dass sich der Kirchenrat intensiv mit dem Thema Kommunikation auseinandersetze. «Den perfekten Weg haben wir noch nicht gefunden. Dies auch, weil unterschiedliche Bedürfnisse und Forderungen bestehen. Wir erstellten eine umfangreiche Pendenzenliste, die es nun abzuarbeiten gilt», hielt er fest.

Zum Schluss wurde noch die Verabschiedung der langjährigen Präsidentin Felicitas Schweizer nachgeholt. Sie hatte das Zepter vor einem Jahr an Kurt Rohrer übergeben. Damals konnte allerdings aufgrund der Coronapandemie keine physische Versammlung abgehalten werden. Zudem gab es noch einen Hinweis auf eine Kunstausstellung unter dem Titel Art Trail. Das Künstlerduo Mario Gisler/Fabienne Gähwiler wird von Juni bis Oktober bei der reformierten Kirche in Andermatt seine Installation Iridescent Transit präsentieren. Am 6. Juni findet dazu ein Eröffnungsapéro statt.