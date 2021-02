Kanton Uri Stimmrecht 16: Landrat sagt Ja – Jetzt hat das Volk das Wort Der Landrat spricht sich für ein tieferes Stimm- und Wahlrechtsalter aus. Die SVP stemmte sich dagegen.

Das tiefere Stimm- und Wahlrechtsalter gab vor allem in den Reihen der SVP zu reden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. November 2020)

Wenn es nach der Mehrheit der Landräte geht, sollen im Kanton Uri Jugendliche bereits mit 16 Jahren wählen und abstimmen können. Das Kantonsparlament verabschiedete am Mittwoch in der Februarsession im grossen Uristiersaal in Altdorf eine dafür notwendige Änderung der Verfassung mit 34 zu 24 Stimmen sowie eine Gesetzesänderung mit 35 zu 24 Stimmen zuhanden der Volksabstimmung. Ein Antrag von Jolanda Joos (SP, Bürglen), auf eine zweite Lesung zu verzichten, wurde klar gutgeheissen.

Auslöser für den Bericht und Antrag der Regierung war eine entsprechende Motion von Viktor Nager (SP, Schattdorf). Diese war am 18. Mai 2020 im Landrat mit 40 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) erheblich erklärt worden.

Kommission sprach sich nur knapp dafür aus

In der Vernehmlassung waren die Meinungen zu einem tieferen Stimm- und Wahlrecht zwar gespalten. Die Regierung hingegen spricht sich klar dafür aus. Die Staatspolitische Kommission empfiehlt ebenfalls, der Änderung zuzustimmen. Deren Präsident, Martin Huser, berichtete aber, dass das Thema in der Kommission kontrovers diskutiert worden sei. Der Entscheid für eine Zustimmung fiel mit 4 zu 3 Stimmen knapp aus.

In den Parteien sorgten das Für und Wider ebenfalls für ausreichend Diskussionsstoff. CVP und FDP sprachen sich grossmehrheitlich für ein tieferes Stimmrechtsalter aus. Die SVP war dagegen. Michael von Mentlen (SVP, Altdorf) meinte, es sei ein kleiner Anteil, der sich für die kantonale und kommunale Politik interessiere. Die Jungen hätten andere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Einstimmig dafür war die Fraktion von SP und Grünen. Sie unterstütze das Anliegen mit Überzeugung, sagte Chiara Gisler (SP, Altdorf).