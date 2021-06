Kanton Uri «Tälläbuebä» jodeln unter neuer Führung Marco Traxel heisst der neue Präsident des Jodlerklubs Tälläbuebä. Die Mitglieder schauten an der GV auf ein schwieriges Jahr zurück.

Der abtretende Präsident Louis Camenzind (rechts) übergibt seinem Nachfolger Marco Traxel das Amt. Bild: PD

Wegen Corona fand die 83. GV der «Tälläbuebä» verspätet am 25. Juni in der Burg Attinghausen statt. Anwesend von den rund 30 Aktiv-, Ehren- und Freimitgliedern waren lediglich 16. Die noch bestehenden Bestimmungen konnten deshalb problemlos eingehalten werden. Louis Camenzind begrüsste die Teilnehmenden zum letzten Mal als Präsident. Sein letztes Jahr war kein einfaches, wie er im Jahresbericht festhielt. Zu vieles war im Ungewissen und einiges musste per E-Mail abgewickelt werden. Während 17 Monaten konnte praktisch nicht geprobt werden oder dann nur in der Turnhalle mit den geforderten Abständen.

Der Jodlerabend 2020 und die bereits zugesagten Auftritte mussten abgesagt werden. Der Klub befand sich ein Jahr lang im Ruhemodus. Dies wirkte sich natürlich entsprechend aus. Auch Aktivmitglieder waren vom Coronavirus betroffen. Nun schaut der Klub aber wieder mit Zuversicht in die Zukunft.

Im Vorstand gibt's Veränderungen

An der GV wurde der Vorstand erneuert. Louis Camenzind gab nach acht Jahren das Präsidentenamt ab. An seine Stelle wählten die «Tälläbuebä» den bisherigen Vizepräsidenten Marco Traxel. Der Vorstand präsentiert sich neu wie folgt: Marco Traxel (Präsident), Beni Zurfluh (Vizepräsident, neu), Beat Infanger (Aktuar bisher), Mathias Wyrsch (Kassier bisher), Beat Gisler (Materialverwalter neu), Corina Ferrari (Dirigentin bisher), Louis Camenzind (Revisor neu) und Veit Wyrsch (Revisor bisher).

Da die Ehrungen jeweils am Chlausabend vorgenommen werden, müssen sich die aus dem Vorstand Ausscheidenden noch etwas gedulden. Zu den zu Ehrenden gehören, Louis Camenzind, Fabian Gisler (neues Ehrenmitglied und 10 Jahre Vorstand), Othmar Zgraggen (abtretender Revisor), Anton Bissig (50 Jahre «Tälläbuebä» und ZSJV) und Josef Arnold (25 Jahre ZSJV). Letztere wurden bereits an der DV des ZSJV geehrt. Die Kasse machte unter den gegebenen Umständen keine grossen Sprünge. Der Präsident hofft auf die Sponsoren und baldige Einkünfte aus Auftritten und Anlässen. Er bedankte sich bei den treu gebliebenen Sponsoren der «Tälläbuebä». Dem erkrankten früheren Dirigenten Rolf Lee schickte er baldige Genesungswünsche.

Konzertabend soll das Feuer wieder entfachen

Um das Feuer bei den Sängern wieder zu entfachen, beschlossen die Anwesenden, den Jodlerabend 2022 zu streichen und stattdessen einen Konzertabend bereits im Herbst 2021 vorzusehen. Dieser soll ohne Festwirtschaft und etwas kürzer mit einer Gastformation stattfinden. Schliesslich war man für den Jodlerabend 2020 vorbereitet und hatte die Lieder im Griff. Nun sollen sie für den Konzertabend aufgefrischt werden. Näheres wird abgeklärt und dann rechtzeitig veröffentlicht. Ebenfalls möchte man am Bettag in der Kirche Bruder Klaus wie üblich singen.

Ob das nächste Sechseläuten stattfindet, wo man verpflichtet wurde, weiss im Augenblick noch niemand. Nach dem gestrichenen Eidgenössischen Jodlerfest in Basel steht aber 2022 das ZSJV-Fest in Andermatt bevor. Hier möchten die «Tälläbuebä» teilnehmen und sich für Zug qualifizieren. Obwohl der Klub nicht Trägerverein ist, wird er sich bemühen, nach Kräften dort mitzuhelfen.

Neuer Kinder-Jodelchor soll Nachwuchs sichern

Für die Neugründung eines Urner Kinder-Jodelchores hiess der Klub 2500 Franken gut. So viel sollen die Trägervereine nämlich als Startkapital einschiessen. Der Klub erachtet den Kinder-Jodelchor als wichtig, um später in den eigenen Reihen Nachwuchs zu bekommen. Einzige Forderung seitens des Klubs war die Vertretung im Vorstand. Marco Traxel beruhigte als Delegierter. Jeder Trägerverein werde im separaten Vorstand vertreten sein. Die GV schloss mit Imbiss, fröhlichem Zusammensein und viel Zuversicht.