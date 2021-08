Kanton Uri Tagung befasst sich mit der Nachhaltigkeit von Alpenstrom Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» und die Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe organisieren am 6. September in Göschenen eine öffentliche Tagung zum Thema «Wie nachhaltig ist Alpenstrom?». Die Anmeldung ist noch möglich.

Die Stromproduktion prägt die Alpenlandschaft – wie diese Aufnahme vom Totesee am Grimselpass zeigt. Bild: PD/ Annina Boogen

Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» und die Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe organisieren am Montag, den 6. September in der «Aula elf elf» in Göschenen eine öffentliche Tagung zum Thema «Wie nachhaltig ist Alpenstrom?». Es stehen mehrere Inputreferate und zwei Podiumsdiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Energiegesellschaften, der Wissenschaft und Urner Behörden auf dem Programm. Folgende Personen werden auftreten: Urs Janett, Regierungsrat, Boris Previsic, Direktor Institut «Kulturen der Alpen», Ivo Schillig, Geschäftsführer Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe, Peter Dittli, Geschäftsführer Gemeindewerke Erstfeld, Felix Tresch, Geschäftsführer EWUrsern-Gotthardenergie, Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung EWA-energieUri, Pia Tresch-Walker, Gemeindepräsidentin Erstfeld und Alexander Walker, Amtsvorsteher Amt für Energie Uri.

Mit dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter vom WWF Schweiz, der Universitäten Luzern und Fribourg, der ETH Zürich, des Paul Scherrer Instituts, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW und weiteren Organisationen. Die Tagung «Wie nachhaltig ist Alpenstrom?» ist öffentlich. Anmelden kann man sich bis Sonntag, 29. August 2021, per E-Mail an veranstaltungen@kulturen-der-alpen.ch. Es wird zudem die Möglichkeit geben, die Tagung online per Livestream zu verfolgen. (pd/sok)