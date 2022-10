Kanton Uri Theatergruppe Eigägwächs plant bereits Projekt 2024 Die Theatergruppe blicht auf das Musical «Titanic» zurück. Im Vorstand gab es einen Rücktritt und drei Wiederwahlen.

Es war 19 Uhr, als die letzten Vereinsmitglieder der Theatergruppe Eigägwächs im Saal des Restaurants Trögli in Altdorf eintragen. Viele hatten sich seit dem Abschluss des Projektes «Titanic» nicht mehr gesehen. Nun begegneten sie sich wieder an der Generalversammlung, die Präsident Marco Schnüriger eröffnete. In seinem Jahresbericht sprach er von einem Jahr voller Unbekannten, Herausforderungen und unglaublicher Intensität. So liess das Thema Covid auch den Theaterverein Eigägwächs nie in Ruhe. Gleichzeitig erstrahlte sein zweites Präsidentenjahr vor allem dank des wunderbaren Projekts «Titanic» in vollem Glanz.

Von Covid bestimmt

Schnüriger bedankte sich bei allen Beteiligten, welche dieses Grossprojekt überhaupt ermöglicht hatten. «Ihr alle wart unglaublich und ich bin stolz, Präsident eines solch tollen Vereins zu sein!» Das Projekt Titanic stand aufgrund der Covid-Situation immer wieder auf wackligen Beinen. Während der Aufführungen mussten immer wieder Schauspielende auf der Bühne kurzfristig ersetzt werden. Der Umstand, dass die Mitwirkenden der SBU aufgrund des erhöhten Risikos nach ein paar Proben nicht mehr dabei sein konnten, blieb als einziger Wermutstropfen übrig. «Liebe Freunde, wir haben euch vermisst!» Dank des unermüdlichen Einsatzes rund um den Verein und das Projekt konnten elf unvergessliche Aufführungen dem Publikum präsentiert werden.

Kassierin Anita Schuler konnte ebenfalls trotz Covid eine erfreuliche Vereinsrechnung präsentieren. Ihr zusätzlicher Einsatz als «Covid Angel», der sehr viel Zeit und Aufwand erforderte, wurde mit grossem Applaus verdankt. Das vorgestellte Jahresprogramm 22/23 mit den geplanten Vereinsaktivitäten wie Workshops, gemeinsame Treffen und so weiter werden bereits durch die Planung und die Vorbereitung für das Projekt 2024 bestimmt.

Drei Wiederwahlen und ein Austritt

In diesem Jahr standen gleich drei Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Nebst dem Präsidenten Marco Schnüriger wurden auch die Vorstandsmitglieder Cornelia Tramonti und Thomas Gasser in ihren Ämtern einstimmig und mit herzlichem Applaus für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Nach der Demission von Vorstandsmitglied Sara Fedier (Marketing/Kommunikation) entschloss sich der Vorstand, den Posten nicht mehr neu zu besetzen. Die anfallenden Vereinsarbeiten seien mit einem straff gehaltenen Vorstand zu bewältigen. Für zukünftige Projekte wird aus dem Vorstand und beigezogenen Personen für die einzelnen Ressorts ein OK gebildet. Ebenfalls bestätigt wurden die beiden Rechnungsrevisorinnen Ruth Wipfli und Silvana Frei für eine weitere Amtsperiode.

Der Vorstand des Theatervereins Eigägwächs: Cornelia Tramonti, Manuela Fedier, Anita Schuler, Marco Schnüriger, Thomas Gasser. Bild: PD

Mit einigen Dankesworten schloss der Präsident die Generalversammlung. Vor der Versammlung wurde das Nachtessen eingenommen, anschliessend an die GV wurde auf einen Umtrunk an den Stammtisch gewechselt, wo man mit spannenden Gesprächen und nostalgischen Erinnerungen den Abend gemütlich ausklingen liess. (pd/zf)