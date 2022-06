Kanton Uri Toni Fullin präsentiert neuen Kletter- und Tourenführer Weil viele Routen im Führer von 2000 nicht mehr aktuell sind, hat der bekannte Hüttenwart nun einen neuen veröffentlicht.

Aus Eigeninitiative und mit viel Herzblut hat Toni Fullin das Bergseegebiet zu einem wahren Alpinwander- und Klettergebiet gemacht. Selber nennt er das Gebiet als «Eldorado mit dem allerschönsten und eisenfesten Granit.» Er gilt als Pionier in der Kletterszene. Mit viel Erfahrung hat der inzwischen 73-Jährige zusammen mit Sohn Mario, ebenfalls Bergführer, mit Sicherheit mehr als 1000 Seillängen in Kletterrouten und Klettersteigen gebaut. Stolz ist er unter anderem auf die längste Urner Kletterroute am Pucher mit 2933 Metern Höhe. In der Nordwand (Pfeilerwand) liegt diese in der Windgällen-Kette, die er zusammen mit Wisi Herger und Andy Banholzer im Jahre 1983 realisierte. Auch Mario Fullin lebt fürs Klettern auf höchstem Niveau. Eine Kletterroute mit Schwierigkeitsgrad 6b+ und 24 Seillängen hat er im Jahr 2000 am S-Pfeiler am Fläugenfadhorn im Erstfeldertal im Alleingang realisiert.

Toni Fullin beim Erstellen eines Kletterwegs. Bild: Andy Banholzer/PD

Der letzte Kletter- und Tourenführer «Granit-Zauber» aus dem Jahr 2000 ist längst vergriffen und viele Routen sind nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Auch viele Sport- und Freikletterer wünschten sich eine überarbeitete Neuauflage. Die Nachfrage unter Klettersportlern nach diesem Hilfswerk mit ausgezeichneter Beschilderung und Fotos ist sehr gross. Rechtzeitig zum Auftakt der Sportkletterei im Sommer ist nun der neue Führer «Bergseeclimbs» erhältlich. Das neue Nachschlagewerk präsentiert mit eindrücklichen Bildern Kletter- und Wanderrouten rund um das Bergseegebiet.

Viele ältere Routen saniert

Sinn und Zweck dieses Führers ist es, vor allem den gebietsfremden Kletternden ein einmaliges Stück Natur näher vorzustellen. Der eine Sportkletterer sucht möglichst grosse Schwierigkeiten, der andere schätz auch eine grasdurchsetzte Voralpenroute zur Frühlingszeit, wenn die Enziane und Frühblumen blühen. Viele Routen hat Toni Fullin als erster überhaupt begangen und mit Kletterhacken für andere Berggänger erschlossen. In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit Sohn Mario auch viele ältere Routen wieder saniert.

Die heutige Bergsteigergeneration klettert mit Vorliebe auf gesicherten Routen oder in Klettergärten und liebt weniger das freie, alpine Klettern, wie man es früher betrieben hat. Der neue Kletterführer wird dazu beitragen, dass künftig noch mehr Klettersportlerinnen und -sportler sich ins Bergseegebiet wagen.