Kanton Uri Treib-Seelisberg-Bahn ist wieder bereit für Gäste Damit die Gäste sicher die Bahn benützen können, wird diese jeweils vor Saisonbeginn auf Herz und Nieren getestet.

Mitarbeiter beim Ausbau der Fahr- und Bremswerke zur Kontrolle und Reinigung. Bild: PD / Christoph Näpflin

Alljährlich im März steht die Treib-Seelisberg-Bahn für zwei Wochen still. Dann werden verschiedene Unterhaltsarbeiten an der Anlage und den Bahnwagen vorgenommen. Zuerst werden die Fahr- und Bremswerke beider Wagen ausgebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Mit über sechs Tonnen Steinen beladen wird dann bei maximaler Geschwindigkeit an der steilsten Stelle getestet, ob die Wagen-Bremsen in einem Notfall auch wirklich ihre Aufgabe erfüllen. «Beide Wagen sind bereits nach rund zwei Metern stillgestanden bei den Tests der Fangbremsen», kann Richi Waser, stellvertretender Technischer Leiter bei der Treib-Seelisberg-Bahn, beruhigt vermelden. Die Bremsung würde bei einem Seilriss oder bei Schwankungen der Bahnwagen zum Einsatz kommen und so die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten.

Nebst den Bremsen auf den beiden Bahnwagen direkt, welche sich wie eine Faust an der Schiene festhalten, hat die Bahn weitere Bremssysteme in der Bergstation beim Antrieb. Deren Funktion wird ebenfalls regelmässig überprüft und einmal im Jahr mit Volllast und unter Aufsicht der Seilbahnfirma Sisag aus Altdorf kontrolliert. «Dank modernster Technik kann die Bremswirkung optimal eingestellt werden und allfällige Fehler können entdeckt werden», erklärt Martin Mösching, der die elektrischen Komponenten der Bergbahn seit Jahren durchcheckt und justiert.

Störungsfreier Betrieb

Vor kurzem fand die alljährliche Kontrolle statt, welche gemeinsam mit dem ganzen Mitarbeiterteam der Treib-Seelisberg-Bahn, dem Technischen Leiter der Bahnfirma Remec sowie der Fachperson der Sisag durchgeführt wird. «Dank dieser Tests und der gemeinsamen Kontrollen, welche auch unter dem Jahr regelmässig stattfinden, können wir für die Fahrgäste einen sicheren und möglich störungsfreien Betrieb gewähren», fasst Edgar Welti, der bei der Treib-Seelisberg-Bahn für die technische Leitung verantwortlich ist, die Bedeutung der alljährlichen Kontrollarbeiten für die Bahn und die Gäste zusammen. (pd/lur)