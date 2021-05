Kanton Uri Über 10'000 Schützen erwartet: Urner Schützenfest findet 2022 statt Vom 24. Juni bis zum 10. Juli 2022 soll an zehn Schiesstagen in elf Urner Gemeinden das Urner Kantonale Schützenfest über die Bühne gehen.

Im Schiesstand Flüelen herrschte am Kantonalen Schützenfest 2011 Hochbetrieb.

Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 23. Juni 2011)

(pd/RIN) «Das Urner Kantonale Schützenfest wird definitiv im Jahr 2022 stattfinden.» Dies schreibt das OK in einer Mitteilung. Nachdem das Eidgenössische Schützenfest in Luzern dieses Jahr in dezentraler Form in der ganzen Schweiz über die Bühne gehen wird, ist der Weg im Jahr 2022 frei für die Urner Organisatoren.

Geschossen wird vom 24. bis 27. Juni, vom 1. bis 3. Juli und vom 8. bis 10. Juli 2022 auf folgenden Schiessplätzen: Altdorf (25/50 Meter), Amsteg (300 Meter), Andermatt (300 Meter), Flüelen (300 Meter), Isenthal (300 Meter), Seedorf (300 Meter), Seelisberg (300 Meter), Silenen (300 Meter), Sisikon (300 Meter), Spiringen (300 Meter) und Unterschächen (300 Meter). Infolge des zu erwartenden grossen Interesses von Schützinnen und Schützen werden auch weitere Stände im Kanton Nidwalden dazukommen. Das Festzentrum befindet sich in der Rollhockeyhalle in Seedorf.

Das OK des 25. Urner Kantonalen Schützenfests ist seit 2019 im Einsatz; von links: Adrian Zurfluh, Paul Zwyer, OK-Präsident Urban Camenzind, Kantonalpräsident Christian Simmen, Belinda Simmen, Beat Stadler, Peter Planzer, Thomas Imholz und Adi Arnold. Bild: PD

«Alles daransetzen, einen unvergesslichen Anlass zu bieten»

«Insgesamt werden über 10'000 Schützinnen und Schützen im Kanton Uri erwartet», heisst es in der Mitteilung weiter. «Das OK unter der Leitung von Landammann Urban Camenzind ist erfreut, dass alle 13 involvierten Schützenvereine das Schützenfest auch im Jahr 2022 wie geplant mittragen.» Das Organisationskomitee mit dem Trägerverein 25. Urner Kantonalschützenfest werde alles daransetzen, das Fest im Jahr 2022 an insgesamt zehn Schiesstagen tadellos zu organisieren und allen Schützinnen und Schützen sowie den zahlreichen Gästen einen unvergesslichen Anlass zu bieten. Derzeit werden der Schiessplan erarbeitet und die Sponsorenverträge abgeschlossen. In den nächsten Wochen beginnen die Gabensammlerinnen und Gabensammler in den Gemeinden mit der Sammlung der Natural- und Bargaben.