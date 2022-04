Kanton Uri Uri stellt neue Unterkünfte für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung Die Hilfe in Uri für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen ist breit abgestützt. Derzeit sind 121 Ukrainerinnen und Ukrainer in sieben Gemeinden untergebracht.

Gesundheitsdirektor Christian Arnold und weitere Kantonsvertreter orientieren die Verantwortlichen der Gemeinden über den Stand der Arbeiten zur Flüchtlingshilfe. Bild: PD (Altdorf, 14. April 2022)

Laufend kommen Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Derzeit sind 121 Personen in 28 Unterkünften in sieben Urner Gemeinden untergebracht.

«Es wird aber in den kommenden Wochen noch mit viel mehr Zuweisungen durch den Bund gerechnet»,

heisst es in einer Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) vom Dienstag. Sie koordiniert seitens des Kantons den Austausch mit dem Bund und mit anderen Kantonen sowie den innerkantonalen Informationsfluss.

Am Donnerstag erhielten die Urner Gemeinden zum zweiten Mal Informationen aus erster Hand zu den Mechanismen der Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten. Insbesondere wurden die Aufgaben des Asyl‐ und Flüchtlingsdiensts des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) erläutert, der diverse Arbeiten im Auftrag des Kantons übernimmt. Es flossen aber auch Informationen zum Bildungsbereich, zur allgemeinen Lage und zu weiteren Hilfsangeboten.

Das SRK ist im Auftrag des Kantons für die Suche und Einrichtung von geeignetem Wohnraum für die ankommenden Geflüchteten zuständig. Ebenfalls stellt es die wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe sowie den Zugang zur Gesundheitsversorgung für die Geflüchteten sicher, so die Gsud.

«Zudem finden für die Neuankommenden zweimal wöchentlich Informationsveranstaltungen statt zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.»

Auch individuelle Gespräche zur Ressourcenerfassung und persönlichen Unterstützung im Rahmen eines Kurzassessments haben gestartet. Um die Verständigung sicherzustellen, werden bei all den erwähnten Gesprächen Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt.

Unter den Aufgenommenen befinden sich auch etliche Kinder, die möglichst bald eingeschult werden sollen. Diese Thematik wird von der Bildungs‐ und Kulturdirektion (BKD) koordiniert. Gemeinsam mit den Gemeinden sei man bestrebt, bestmögliche Lösungen zu finden.

Wohnraum in Amsteg und im Personalhaus des Kantonsspital

Seit vergangener Woche steht das Hotel Aurora in Andermatt für die Unterbringung von Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung. Dieses wurde dem Kanton von den Besitzern unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Zurzeit laufen die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Als zweite grössere Unterkunft steht ab Freitag, 22. April, die Liegenschaft Alte Schmiede in Amsteg für rund 22 Personen zur Verfügung. Ebenfalls abgeklärt werde die Möglichkeit, mittelfristig im Personalhaus des Kantonsspitals Wohnraum für ältere Ehepaare und Erwachsene zu schaffen. Auch die Dätwyler Stiftung leistet ihrerseits einen Beitrag. In Altdorf bietet die Stiftung etwa kostenlose Deutsch‐Sprachkurse für den Alltag an oder stellt leer stehende Wohnungen für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung und unterstützt bei der Jobsuche.

Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S können eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, schreibt die Gsud weiter. Die Erwerbstätigkeit wie auch der Stellenwechsel seien bewilligungspflichtig. Ein entsprechendes Gesuch wird vom Arbeitgeber vor Aufnahme der Erwerbstätigkeit bei der Abteilung Migration eingereicht, der Stellenantritt kann erst nach Erhalt der Bewilligung erfolgen. Wichtig ist die Einhaltung der orts‐ und branchenüblichen Lohn‐ und Arbeitsbedingungen, diese müssen der Qualifikation und dem Stellenprofil entsprechen.

BWZ Uri bietet Deutschkurse an

Die Förderung der Integration der ukrainischen Geflüchteten laufe grundsätzlich in den bisherigen bewährten Strukturen, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden. Wie für andere Geflüchtete auch stehen für Menschen aus der Ukraine – je nach Alter und Anlagen – der Spracherwerb, Bildungsmassnahmen sowie Fördermassnahmen für Vorschulkinder im Vordergrund.

Ab Mitte Mai steht dann auch ein Deutschkursangebot des Berufs‐ und Weiterbildungszentrums (BWZ) Uri zur Verfügung. Zudem werden Jugendliche und junge Erwachsene von einer Case Managerin begleitet. Sie prüft gemeinsam mit den Geflüchteten, ob der Eintritt in ein schulisches Angebot, wie zum Beispiel ein Brückenangebot, aufgegleist werden kann. Um alle diese Integrationsmassnahmen mitzufinanzieren, hat der Bundesrat für Geflüchtete mit Schutzstatus S einen Beitrag an die Kantone von 3000 Franken pro Person beschlossen. (pd/RIN)