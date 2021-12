Kanton Uri Urner Adventsbräuche von heute und damals: Weihnachtsausstellung im Historischen Museum ist eröffnet Das Historische Museum Uri zeigt in der diesjährigen Weihnachtsausstellung frühere und noch immer gelebte Urner Advents- und Weihnachtsbräuche. Dabei beleuchten die Ausstellungsmacher auch die Herkunft der einzelnen Traditionen.

Im Historischen Museum Uri ist die Weihnachtszeit spürbar. Bild: PD

Die aufwendig zusammengestellten Weihnachtsausstellungen im Historischen Museum Uri in Altdorf haben inzwischen Tradition. In den vergangenen Jahren konnte sich das Museum dadurch in Fachkreisen regelrecht als Kompetenzzentrum für historischen Weihnachtsschmuck und Krippen etablieren – nicht zuletzt dank des Engagements von Walter Bär und seinem Team. Für den Historischen Verein Uri war daher klar, dass auch in diesem Jahr eine Weihnachtsausstellung durchgeführt werden soll – trotz Corona oder darum erst recht.

Am vergangenen Dienstagabend konnte die diesjährige Weihnachtsausstellung nun Vernissage feiern. Matthias Halter, Präsident des Historischen Vereins Uri, konnte rund dreissig Personen zur Vernissage begrüssen. «Wir versuchen, in diesen schwierigen Zeiten ein Stück Normalität zu bewahren», sagte Halter bei seiner Begrüssung. Dabei dankte er herzlich den Ausstellungsmachern: Käthy und Walter Bär, Trudi und Franz Ziegler, Margrit und Remigi Joller, dem Abwartpaar Marlys und Kobi Arnold und Museumskurator Rolf Gisler. Zudem machte Halter auf die im Jahr 2021 realisierten Neuerungen im Museum aufmerksam, insbesondere auf die neue Beleuchtung und den Anschluss an das Fernwärmenetz.

Im Advent wurde früher gefastet

Das Museum zeigt in der diesjährigen Weihnachtsausstellung Urner Advents-, Weihnachts- und Neujahrsbräuche. Dabei beleuchten die Ausstellungsmacher auch deren Herkunft und Aufkommen in Uri. Walter Bär, der die Ausstellung gemeinsam mit mehreren freiwilligen Helfern konzipiert hatte, führte die Besucherinnen und Besuchern mit einem kurzen Referat in die Ausstellung ein. «Viele Traditionen haben entweder einen christlichen Ursprung oder sind heidnischen Ursprungs», sagte Bär. «Viele Bräuche praktizieren wir, ohne dass wir ihren Hintergrund genau kennen.» Bär betonte, dass die Ausstellung auch Erinnerungen wecken soll, denn mehrere Bräuche sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden.

Ein Brauch, der in Uri heute praktisch verschwunden ist, ist das strenge Fasten in der Vorweihnachtszeit. Früher war es vielerorts üblich, dass vom 11. November bis nach der Mitternachtsmesse an Weihnachten streng gefastet worden ist. Es war es untersagt, während des Tages Essen zu sich zu nehmen. An einigen Orten galt sogar ein Schluck Wasser als Fastenbrechen. Umso üppiger seien da und dort die Weihnachtsessen ausgefallen. Ein anderer Brauch, der noch vor wenigen Jahrzehnten in Uri allgegenwärtig war, war das Einlegen von Stroh im Advent in der Krippe.

Kaum mehr wegzudenken ist hingegen heute der Christbaum: Dabei ist die Tradition des geschmückten Tannenbaums in Uri noch gar nicht so alt. Erst deutsche Ingenieure, die beim Bau der Gotthardbahn in Uri gearbeitet haben, sollen den Brauch im Urner Oberland bekannt gemacht haben. Um 1900 sollen dann auch die ersten Weihnachtsbäume bei wohlhabenderen Altdorfern Familien in der Stube gestanden haben.

Spenderin schenkt dem Museum eine riesige Krippe

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Weihnachtsausstellung ist die riesige Krippenlandschaft mit Figuren aus Gips. Elisabeth Steiner-Liechti aus Hunzenschwil hat die Krippe in unzähligen Arbeitsstunden und mit viel Liebe zu Details geschaffen. Sie hat diese Krippenlandschaft nun dem Historischen Museum Uri geschenkt.

Die Krippenlandschaft mit Gipsfiguren ist ein besonderes Highlight der diesjährigen Weihnachtsausstellung. Bild: PD

Die Weihnachtsausstellung sowie die ständige Ausstellung des Historischen Museums Uri sind bis am 9. Januar 2021 zu sehen. Die Ausstellungen sind jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist das Museum an Heiligabend, 24. Dezember 2021, sowie an Dreikönigen, 6. Januar 2022, geöffnet. Es gelten jedoch die vorherrschenden Coronamassnahmen. Gruppen können die Ausstellung auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten besuchen, jedoch nur auf Anfrage. Die Ausstellung kann auch – mit einer Führung mit einem Firmen- respektive Familienapéro in einem festlichen und weihnachtlichen Rahmen kombiniert werden. (pd/fpf)