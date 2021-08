Kanton Uri Urner Bankrat wird neu gewählt Für den Bankrat der Urner Kantonalbank kommt es zur Erneuerungswahl für die Amtsdauer Juni 2022 bis Mai 2026.

Der Landrat wählt auf Antrag des Regierungsrats den Bankrat der Urner Kantonalbank. Diese Wahl erfolgt jeweils in der Mitte der Legislatur. Deshalb ist auf den 1. Juni 2022 eine Gesamterneuerungswahl des Bankrats vorzunehmen, wie der Urner Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Bankrat Franz Schuler, Schattdorf, hat seinen Rücktritt erklärt. Die weiteren Mitglieder des Bankrats stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsdauer von 2022 bis 2026 zur Verfügung.

Für das Wahlgeschäft wurde eine Findungskommission unter Leitung des Finanzdirektors eingesetzt. Diese besteht aus drei Mitgliedern des Regierungsrats, drei Mitgliedern des Bankrats und einem Mitglied der landrätlichen Staatspolitischen Kommission. Der Regierungsrat will seinen Wahlvorschlag zuhanden des Landrats im März 2022 verabschieden. Die Bankratswahlen sollen in der Landratssession vom 27. April 2022 erfolgen, so der Regierungsrat. (pd/RIN)