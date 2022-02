KANTON URI Urner Landrat erteilt der Förderung von Solarenergie eine vorläufige Absage Nach einer angeregten Diskussion wurden die zwei Motionen aus der SP/Grüne-Fraktion zur Förderung von Solaranlagen im Kanton Uri vom Parlament als nicht erheblich erklärt.

Solarenergie wird im Kanton Uri vorläufig nicht zusätzlich gefördert. Bild: PD

Der Urner Landrat hatte an der Session vom Mittwoch über zwei Motionen zur Förderung von Solarenergie zu befinden. Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) forderte die Schaffung einer kantonalen Fotovoltaikkraftwerk-Gesellschaft. Chiara Gisler (SP/Grüne, Altdorf) verlangte eine gesetzliche Grundlage, damit Neubauten sowie bestehende Bauten bis 2030 mit Solaranlagen auszustatten sind.

Kantonale Fotovoltaikkraftwerk-Gesellschaft findet keinen Anklang

Eveline Lüönds Anliegen hatte von Beginn weg einen schweren Stand bei der Beratung im Landrat. So hatte der Regierungsrat bereits beantragt, diese als nicht erheblich zu erklären. Solarstromanlagen seien zunehmend wirtschaftlich geworden, was sich in der massiv gestiegenen Nachfrage deutlich zeuge. «Aus diesem Grund wird ein staatlicher Eingriff in einen Bereich, in dem in den letzten Jahren ein Markt entstanden ist und eine überaus positive Entwicklung stattfindet, als nicht notwendig erachtet», hielt die Regierung in ihrer Antwort fest.

Dieser Meinung war denn auch der Grossteil des Parlaments. Der Kanton als Hauptaktionär einer Fotovoltaik-Gesellschaft mache für die FDP-Fraktion keinen Sinn, sagte Marcel Bachmann (Silenen). Auch die CVP/Mitte-Fraktion sprach sich dafür aus, die Motion als nicht erheblich zu erklären. Fotovoltaik sei zwar ein wesentliches Element in der Energiestrategie, sagte Michael Arnold (Altdorf). «Deren Förderung muss aber auf privater Initiative geschehen.» Er riet der Motionärin, selber eine solche Fotovoltaik-Gesellschaft zu gründen, statt der Regierung den Auftrag zu erteilen. «Ich bin mir sicher, dass sich auch unter den Landrätinnen und Landräten potenzielle Gründungsmitglieder finden liessen.»

Trotz des eindringlichen Appells von Eveline Lüönd, dass die kommende Generation das Versäumnis der aktuellen Regierung mehr kosten werde als heute realisierbare Massnahmen, entschied sich der Landrat am Ende grossmehrheitlich dafür, die Motion als nicht erheblich zu erklären.

Chiara Gisler steht zähneknirschend hinter abgeänderter Motion

Etwas unumstrittener schien die Motion von Chiara Gisler. Ihre Forderung, Neubauten und bestehende Bauten bis 2030 mit Solaranlagen auszustatten, erachtete der Regierungsrat als zu ambitiös, weil die Zeitspanne zur Umsetzung dafür zu kurz sei. Trotzdem empfahl die Regierung, die Motion als erheblich zu erklären – allerdings in abgeänderter Form. So soll die Pflicht zur Installation von Fotovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden im Rahmen der anstehenden Revision des kantonalen Energiegesetzes im Falle von Dachsanierungen einbezogen werden. So würde die von der Motion geforderte Frist wegfallen und der Vollzug vereinfacht.

Chiara Gisler nahm die vom Regierungsrat vorgeschlagene Anpassung ihrer Motion zähneknirschend zur Kenntnis. Das für die Regierung «zu ambitionierte» Zeitlimit bis 2030 habe sie nicht willkürlich gewählt, es sei die Zeit, die uns bleibe, um auf Netto-Null zu kommen. «Wenn wir das nicht schaffen, droht ein Massensterben, auch der Menschen.» Die Zeitspanne ihres Vorschlages sei also nicht zu ambitioniert, sondern «absolut notwendig». Trotzdem anerkenne sie, dass Vorschlag der Regierung aktuell realpolitisch die besten Chancen habe, durch den Rat zu kommen. Deshalb stelle sie sich hinter den Antrag, ihre Motion im Sinne der regierungsrätlichen Antwort als erheblich zu erklären. «Nicht aus Zufriedenheit», wie sie betont, «sondern nach der Devise: <Besser ein Schritt als kein Schritt>.»

Motion für Landrat Simmen «so unnötig wie ein Kropf»

Die Motion stiess im Rat auf wenig Unterstützung. Vinzenz Arnold (Schattdorf) betonte namens der SVP-Fraktion, dass Mitte Juni 2021 die Totalrevision des eidgenössischen CO 2 -Gesetzes vom Urner Stimmvolk mit 65 Prozent deutlich abgelehnt und Ende Juni 2021 auch die Revision des kantonalen Energiegesetzes mit deutlicher Mehrheit vom Urner Landrat abtraktandiert worden sei. Die SVP-Fraktion erachte das Vorgehen von Chiara Gisler und der Regierung deshalb als «Zwängerei», weil Volksentscheide bereits nach so kurzer Zeit nicht akzeptiert würden.

Ausserdem lasse die Motionärin ausser Acht, dass Uri ein Gebirgskanton sei und es ganze Dörfer und Weiler gebe, die in den Wintermonaten keine Sonneneinstrahlung hätten. Ein neues Energiegesetz müsse auf den Kanton Uri massgeschneidert werden, sagte Vinzenz Arnold. «Und dies beinhaltet die Vielfalt von Energieträgern.» Ähnlich argumentierte auch Theophil Zurfluh (FDP, Sisikon) gegen die Motion. «Ich finde es schade, dass nur auf die Fotovoltaik gesetzt wird. Es braucht stattdessen eine Gesamtschau. Nur so werden wir die Energiewende schaffen.»

Daneben stand auch die Motion an sich in der Kritik. So zeigte sich die CVP/Mitte-Fraktion «verwirrt» über die Vorgehensweise der Regierung. «Es geht für uns in die falsche Richtung, wenn der Regierungsrat anfängt, Motionen nach seinen Vorstellungen abzuändern und dann so vom Landrat absegnen zu lassen», sagte Elias Epp (Silenen) in seinem Fraktionsvotum. Wenn die Thematik mit dem Energiegesetz geregelt werden soll, wie es der Regierungsrat vorschlägt, könne dies bei der entsprechenden Beratung eingebracht werden. Dem stimmte auch Georg Simmen (FDP, Realp) zu. Selbst wenn der Landrat die Motion erheblich erkläre und die Änderung bei der Revision des Energiegesetzes einbringe, könne der Landrat dies dann wieder ändern. Die Motion sei daher «so unnötig wie ein Kropf».

Am Ende der angeregten Diskussion entschied der Rat mit 21 zu 38 Stimmen, die Motion entgegen dem Antrag der Regierung als nicht erheblich zu erklären.