Kanton Uri Urs Janett ist auf dem Polit-Olymp gelandet Mit fast viermonatiger Verspätung konnte Urs Janett seine Wahl zum Landammann doch noch feiern. Und er hatte gleich doppelt Grund zum Festen.

Der neue Landammann, Urs Janett (rechts), durfte viele Gratulationen und zum Teil auch Geschenke entgegennehmen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 31. Mai 2022)

Mitte Februar 2022 wurde Urs Janett vom Urner Volk mit einem Glanzergebnis zum Landammann gewählt. Eine Wahlfeier konnte aufgrund der damals herrschenden Corona-Bestimmungen nicht abgehalten werden. Diese wurde nun am Dienstag, also am Tag vor dem offiziellen Amtsantritt am 1. Juni, im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf nachgeholt. Zugegen war fast alles, was in Uris Politik und Wirtschaft Rang und Namen hat, darunter viele ehemalige Landammänner. Janett durfte zahlreiche Gratulationen und zum Teil auch Geschenke entgegennehmen.

Eröffnet wurde der Programmreigen von der Feldmusik Altdorf, die unter anderem auch ein Happy-Birthday-Stück intonierte. Aus gutem Grund, denn Janett feierte just am Tag der Landammann-Feier seinen 46. Geburtstag. Erster Redner war der abtretende Landammann, Urban Camenzind, der betonte: «Es ist sehr erfreulich, dass wir nach der langen Corona-Pause wieder solche Anlässe durchführen können. Das ist sehr wichtig für unsere Gemeinschaft und die Gesellschaft.» Als Geschenk überreichte er seinem Nachfolger als Regierungschef einen Korb mit Urner Spezialitäten. Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, sagte in seiner Kurzansprache:

«Urs Janett ist im Zenit oder auf dem Olymp der Urner Politik gelandet. Landammann zu sein ist eine grosse Würde und mit viel Verantwortung verbunden. Ich bin überzeugt, dass er dieses Amt mit Bravour bekleiden wird.»

Schuler schenkte Janett einen Kristall. Ebenso dessen Vorgänger Camenzind, der vor zwei Jahren coronabedingt auf eine Feier hatte verzichten müssen. Altdorfs Gemeindepräsident Pascal Ziegler zeigte sich sehr erfreut, dass der Hauptort nach längerer Pause wieder den Landammann stellen darf. Von FDP-Uri-Präsident Ruedi Cathry kamen grosse Komplimente an die Adresse von Parteikollege Janett: «Urs, du bist ein Schaffer, ein Stratege, ein Kämpfer sowie ein Kommunikator mit einer Prise Vernunft und Diplomatie. Wir sind stolz auf dich!»

Mit Demut, Stolz und voller Energie

Finanzdirektor Janett zeigte sich sichtlich gerührt von den Lobeshymnen. Er unterstrich in seiner Rede: «Ich trete das Amt mit Demut, mit Stolz, aber auch voller Energie an. Es freut mich sehr, dass ich mich in eine lange Reihe Landammänner und Frau Landammänner einreihen darf, die verbrieft zurückreicht bis 1251. Insbesondere freue ich mich auch darauf, in den nächsten zwei Jahren Land und Volk vom Kanton Uri als Landammann dienen zu dürfen, aber auch auf die Herausforderungen, die dieses Amt mit sich bringen sowie auf die Begegnungen, die mir bevorstehen.»

Zum Dank für ihre Unterstützung schenkte der neue Landammann Urs Janett seiner Frau einen Blumenstrauss. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 31. Mai 2022)

Der Sprechende nutzte die Gelegenheit, allen zu danken, die ihn auf seinem politischen Weg begleitet und unterstützt haben, insbesondere auch bei seiner Frau Bea, der er zum Schluss einen Blumenstrauss überreichte. Bea Janett schenkte ihrem Mann zum Geburtstag eine digitale Personenwaage, als Ersatz für die alte mechanische, die das Gewicht nicht mehr zuverlässig anzeige. Ein symbolträchtiges Geschenk, will doch der neue Landammann unter anderem die Digitalisierung im Kanton Uri weiter vorantreiben. Das ist eines seiner zentralen Ziele.

