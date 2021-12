Kanton Uri VCS sieht noch Verbesserungspotenzial bei den Veloanlagen des neuen Kantonsbahnhofs Der Verkehrsclub wünscht sich für den neuen Kantonsbahnhof noch einige Anpassungen für Velofahrerinnen und Fussgänger. Auch mehr Begrünung wird für den Betonbau gefordert.

Die Sektion Uri des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) freue sich über die Eröffnung des neuen Kantonsbahnhofs in Altdorf, der für Zug- und Busreisende innerhalb des Kantons wie auch nach aussen optimale Verbindungen schaffe, wie der Club in einer Mitteilung schreibt. «Der VCS möchte aber daran erinnern, dass der neue Kantonsbahnhof nicht nur für Zug- und Busreisende Vorteile bietet, sondern auch für Velofahrende.» Rund 25'000 Personen würden in einem Umkreis von weniger als vier Kilometern rund um den Kantonsbahnhof wohnen und somit in einer idealen Velodistanz von weniger als einer Viertelstunde. «Das Velo ist im Nahverkehr das unbestritten umweltfreundlichste und meist auch das schnellste Verkehrsmittel, das ganz nebenbei auch die Gesundheit seiner Nutzerinnen und Nutzer fördert.»

Busstation und Veloanlage auf der Westseite des neuen Kantonsbahnhofs. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Erfreulicherweise sei es den Planern gelungen, auf beiden Seiten des Bahnhofs eine grosse Zahl von gedeckten Veloständern in unmittelbarer Nähe der Personenunterführung zu platzieren. Für die Kundschaft der Kantonalbank und anderer im UKB-Gebäude eingemieteter Geschäfte stehe südlich davon ein weiterer Veloabstellplatz zur Verfügung. Und für Personen, die im Gebäude arbeiten, gebe es zusätzlich einen Velokeller in der Tiefgarage.

Neuer Veloweg sei noch etwas schlecht beleuchtet

Von Attinghausen aus sei die Veloabstellanlage auf der Westseite, wo neu der Tellbus und der Winkelriedbus halten, über «einen neuen, allerdings noch etwas schlecht beleuchteten und beschilderten Veloweg» erreichbar. «In naher Zukunft dürfte auch für Velofahrende aus Seedorf über den geplanten Radweg an der Seedorferstrasse und den Bifangweg eine gute Zufahrt zum Bahnhof West entstehen», heisst es weiter.

Aus den anderen Gemeinden biete es sich eher an, das Velo im neuen Velopavillon auf der Ostseite des Bahnhofs abzustellen. Für die Zufahrt aus Schattdorf könne mit einer Velobrücke im Bereich der WOV-Schächenbrücke eine ideale Verbindung vom Adlergarten zum Kantonsbahnhof via Ringligasse, Weltigasse und Gurtenmundstrasse geschaffen werden. «Ein solcher Weg wird vom Kanton aber bisher leider nicht favorisiert», schreibt der VCS.

Noch einige Nachbesserungen gewünscht

Nach Ansicht des VCS habe der Kantonsbahnhof noch einige Nachbesserungen nötig. So vermisse der VCS eine eigentliche Velostation, wie sie sich schon an rund 40 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz bewährt habe. «Dort könnten zum Beispiel teure E-Bikes in einem geschlossenen Raum gesichert abgestellt und auch weitere Dienstleistungen rund ums Velo von der Pump- und Ladestation bis zum Reparaturservice, Veloverleih und Velolieferdienst angeboten werden.» Immerhin gebe es im Velopavillon auf der Ostseite einige Schliessfächer, wo Helm und andere Utensilien sicher verwahrt werden könnten. «Wenig kundenfreundlich sind aus Sicht des VCS die nicht zwingend nötigen doppelstöckigen Abstellanlagen, von denen weder der untere noch der obere Stock bequem zu nutzen ist.»

Nachzubessern wäre nach Meinung des VCS auch die Umgebungsgestaltung, wo der Verein unter anderem einige ökologische Nischen vermisse. So könnten die Dächer des Busterminals und des Velopavillons ebenso wie die Rabatten auf dem «sonst eher als Betonwüste erscheinenden Platz» begrünt statt geschottert werden. «Kein Luxus wäre ein kleiner Brunnen.» Der Kanton werde auch nochmals prüfen müssen, ob nicht trotz Tempo 30 auf dem Bahnhofplatz Fussgängerstreifen das Überqueren erleichtern und sicherer machen würden. «Leider hat sich ja auch schon ein Verkehrsunfall auf dem neuen Platz ereignet», so der VCS. Vermisst würden vom Verein auch die von den SBB versprochenen Fotovoltaikanlagen. Diese würden nach Angaben des Unternehmens erst 2024 realisiert, schreibt der VCS. (lur)