Kanton Uri Verein fordert Ende der Maskenpflicht an Urner Schulen Der Urner Verein «Kinder atmen auf» will wegen der meist milden Verläufe der Covid-19-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen die Maskenpflicht für sie beenden. Der Urner Sonderstab nimmt zu den Forderungen Stellung.

Die Interessengemeinschaft «Eltern für SchülerInnen ohne Maske Uri» hat einen neuen Namen und auch eine neue Forderung: Neu handelt es sich bei der Gruppe um den Verein «Kinder atmen auf Uri». Dieser fordert den Urner Regierungsrat in einer Mitteilung auf, die Maskenpflicht an Urner Schulen in eine Empfehlung umzuwandeln. Als Vorzeigebeispiel wird der Kanton St. Gallen genannt. Dort geht die Maskentragepflicht per Februar ab der vierten Primarklasse in eine dringende Empfehlung über.

Gelobt wird in dem Schreiben auch ein Entscheid der Berner Behörden, wo massnahmenkritische Eltern erfolgreich waren. Seit Anfang Jahr gewährt der Kanton Bern Eltern, die ihre Kinder nicht der Maskentragepflicht aussetzen wollen, eine Sonderregelung: Sie dürfen ihre Kinder aus dem Schulsystem nehmen und vorerst bis Mitte Februar zu Hause unterrichten. Auch im Urner Nachbarkanton Schwyz hat Bildungsdirektor Michael Stähli einen Meinungsumschwung zum Thema angekündigt: Die Schülerinnen und Schüler könnten früher als ursprünglich beabsichtigt aus der Maskenpflicht entlassen werden, wie der «Bote der Urschweiz» am vergangenen Samstag publik machte.

«Kinder atmen auf Uri» argumentiert mit der «geringen Wirksamkeit» von Masken beim Infektionsschutz und den «milden Verläufen der Covid-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen». Im Schreiben heisst es:

«Die natürliche Infektion von gesunden Menschen ist die sicherste lebenslange Schutzwirkung für den Körper.»

Zudem führt der Verein eine sogenannte «Kinderrechtserklärung von Bellinzona» an, in der die Maskenpflicht als «kindswohlgefährdend» bezeichnet wird. Der Betreiber der Website der Erklärung, der Verein PIU, sieht es als Recht der Eltern an, Kinder selber unterrichten zu dürfen. Weiter schreibt «Kinder atmen auf Uri», es sei mit einer Petition gegen Covid-Tests an Schulen gelungen, 1200 Unterschriften zusammenzubringen.

Schreiben dieser Art keine Seltenheit

Haben die Entwicklungen in anderen Kantonen zur Aufhebung der Maskentragepflicht auch eine Wirkung auf den Kanton Uri? «Wir orientieren uns stark an den anderen Zentralschweizer Kantonen und dem Bund», sagt Adrian Zurfluh vom Sonderstab Covid-19 auf Anfrage. «Die epidemiologischen und auch politischen Entwicklungen beobachten wir laufend. Zudem gilt in Uri die Maskentragepflicht erst für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe.» Dass die Behörden Schreiben wie das des Vereins «Kinder atmen auf Uri» erhalten, das sei keine Seltenheit, lässt Zurfluh durchblicken. «Diese werden zur Kenntnis genommen und auch durch die zuständigen Stellen beantwortet.»