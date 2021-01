Kanton Uri Vereinfachte Hilfe für Härtefälle: Kanton stellt neue Antragsformulare online Die Voraussetzungen für Covid-19-Härtefälle wurden vom Bund gelockert. Ab sofort können in Uri Unterstützungsleistungen per Online-Formular vereinfacht beantragt werden.

(RIN) Nach dem Entscheid des Bundesrats sind Geschäfte für Güter des nicht-täglichen Bedarfs seit Montag bis Ende Februar geschlossen. Gleichzeitig hat der Bundesrat die Bedingungen für Unternehmen gelockert, um Härtefallunterstützung zu erhalten. So gelten neu auch Betriebe, die seit dem 1. November insgesamt während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen waren ohne Nachweis eines Umsatzrückgangs als Härtefall.

Der Kanton Uri übernimmt nun diese angepassten Vorgaben für Härtefälle, wie die Urner Volkswirtschaftsdirektion am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Ab sofort können Unterstützungsleistungen vereinfacht beantragt werden. Die neuen Antragsformulare sowie weitere Informationen sind auf https://www.ur.ch/themen/2950 verfügbar. Gesuche können bis zum 30. Juni 2021 eingereicht werden. Bereits eingereichte Gesuche behalten ihre Gültigkeit, so die Volkswirtschaftsdirektion.