Kanton Uri Verkehrsexperten werden in Altdorf geschult Die Experten vertieften ihre Kenntnisse zur Prüfung von Pistenfahrzeugen in Theorie und Praxis.

Verkehrsexperten aus der ganzen Schweiz fanden den Weg nach Altdorf, um sich für das Prüfen von Schneepistenfahrzeugen auf den neusten Stand zu bringen. Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr des Kantons Uri hat laut einer Mitteilung der Sicherheitsdirektion zwei Weiterbildungskurse im Auftrag der Vereinigung der Strassenverkehrsämter der Schweiz (Asa) und in enger Zusammenarbeit mit der Firma Kässbohrer Schweiz AG organisiert. Als Kursleiter und Referent amtete der Urner Verkehrsexperte Franz Xaver Arnold, der von Donat Item, Kässbohrer Schweiz AG, aktiv unterstützt wurde.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (links) besuchte mit Remo Bulgheroni, Geschäftsführer Kässbohrer Schweiz AG, die Ausbildungstage in der Werkmatte Altdorf. Bild: PD

Aufgrund der zentralen Lage und der optimalen Infrastruktur fanden die Weiterbildungstage in der Werkmatt in Altdorf, dem Schweizer Standort der Firma Kässbohrer statt. Die teilnehmenden Verkehrsexperten vertieften in einem theoretischen Teil die relevanten Vorschriften und Weisungen für das Prüfen von Schneepistenfahrzeugen. Die dabei erworbenen Kenntnisse konnten im praktischen Teil der Weiterbildung sogleich angewendet werden. Nach den Kurstagen in Altdorf sind die Teilnehmer in der Lage, die erforderlichen Schutz- und Sicherheitsanforderungen der eingesetzten Fahrzeuge zu beurteilen. Ausserdem kennen sie die spezifischen Besonderheiten der verschiedenen Schneepistenfahrzeuge und können diese bedienen und lenken.

Der Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti und Remo Bulgheroni, Geschäftsführer der Kässbohrer Schweiz AG, besuchten die Kursteilnehmer und verschafften sich einen Einblick in die Ausbildung der Schweizer Verkehrsexperten. (pd/mu)