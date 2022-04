Kanton Uri «Wir freuen uns, es den grossen Hotspots gezeigt zu haben» – Berggasthaus Eggberge erhält renommierten Gastropreis Das Restaurant ist das einzige aus der Zentralschweiz, das einer der «Best of Gastro»-Auszeichnungen entgegennehmen darf – und der erste Urner Betrieb, der sich je platziert hat.

Das Team des Berggasthauses Eggberge (von links): Marco Ferrante, Koch, Gaby Brownrigg, Inhaberin, Andy Brownrigg, Inhaber und Chef de Cuisine, Undine Krause, Chef de Service. Bild: PD

«Unsere Motivation war, das Berggasthaus auf den schönen Eggbergen schweizweit bekannter zu machen, auf einer etablierten Plattform», schreibt der Betreiber des Berggasthauses Eggberge Andy Brownrigg auf Anfrage der «Urner Zeitung». Der Hintergrund: Sein Betrieb hat in der Kategorie «Activity» des Publikumspreises «Best of Swiss Gastro» den zweiten Rang belegt. Somit sind Andy und Gaby Brownrigg die ersten Restaurantbetreiber des Kantons Uri, die sich in einer der acht Kategorien platzieren konnten. «Leider ist die Auszeichnung im Kanton Uri nicht so vertreten, bis anhin haben nur sieben Betriebe teilgenommen. Wir sind daher sehr stolz, als erster Betrieb einen Award gewonnen zu haben», schreiben die Betreiber weiter.

Das ist der «Best of Swiss»-Gastropreis Der Schweizer Publikumspreis ist zum 18. Mal verliehen worden. Es gibt acht Kategorien: Trend (Innovation), Classic (traditionell), International (landestypisch), Fine Dining (Gourmet), Activity (Freizeit und Sport), Bar und Lounge (Nightlife), Coffee und Bistro (Café und Teestuben) und On the Move (Take-away und Selbstbedienung). Zudem gibt es noch die Auszeichnung Master für denjenigen Betrieb mit der besten Gesamtbewertung. Der Gastro-Award ist der grösste Schweizer Publikumspreis und der einzige Award der Schweizer Gastronomie. (zgc)

Der Mut, teilzunehmen, hat sich gelohnt: «Es waren so viele fantastische Restaurants im Wettbewerb, daher sind wir sehr stolz, eine Auszeichnung in den Kanton Uri zu bringen.» Darüber hinaus sei er überrascht gewesen über die Beliebtheit eines Schweizer Berggasthauses im Stil eines englischen Pubs mitsamt englischer Küche.

Arbeit während Lockdown wird belohnt

Stets hätten sie positive Rückmeldungen erhalten, hält Andy Brownrigg fest, vor allem für den Umbau.

«Und auch den Mut, die englische Küche in die Berge zu holen und eine andere Menukarte anzubieten.»

Während des Lockdowns haben die Betreiber die Zeit genutzt, um zu renovieren. Bild: PD

Das Team habe jeden Lockdown für Renovationsarbeiten ausgenützt. Nun seien sie stolz, für die harte Arbeit durch die Auszeichnung belohnt zu werden. Brownrigg: «Wir lieben, was wir tun, daher ist es eine grosse Genugtuung zu wissen, dass es unsere Gäste und die Jury auch lieben.»

Wie die Gäste das Lokal empfinden, sieht man anhand der Gästebewertungen auf der Website des Preisverleihers. Sechs von sechs möglichen Sternen erhält das Berggasthaus in 157 Bewertungen (Stand: 15. April). Die anonymen Bewerterinnen und Bewerter heben vor allem die netten und zuvorkommenden Gastgeber hervor – und die schöne Aussicht. «Sehr sympathisch, sehr feines Essen, freundliche Atmosphäre, schönes, gemütliches Lokal», schreibt etwa jemand. Eine weitere Person fasst sich kürzer: «Gastgeber ist exzellent, Essen super, schlafen einmalig.»

Der Anteil der Qualität der Gästebewertungen, also der Sterne, ist es denn auch, der einen Drittel der Gesamtbewertung für die Platzierungen ausmacht. Hinzu kommt gleichteilig die Anzahl der Bewertungen und die Wertung der Fachjury. Übergeben wurden die Auszeichnungen an der Award-Night in Schlieren am 11. April, einer Art Oscars der Schweizer Gastronomie. (zgc)