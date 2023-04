Kanton Uri «Wo bleiben die Interessen der Touristen und Einheimischen?»: FDP Ursern kritisiert neues Staumanagement In einem offenen Brief an die Regierung wird gefordert, dass das Urner Oberland und das Urserntal besser erreichbar sein sollen. Damit sollen die Interessen der Touristen und Einheimischen berücksichtigt werden.

Der Reiseverkehr auf der Gotthardautobahn staute sich an Ostern in Richtung Süden auf bis zu 13 Kilometern. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Wassen, 7. 4. )

An Ostern wurde erstmals mit dem neuen Staumanagement des Bundesamts für Strassen (Astra) und der Urner Regierung der Verkehr neu geregelt. Die Autobahneinfahrten von Göschenen und Wassen werden bei einem Verkehrsaufkommen ab 4 Kilometer Stau geschlossen, damit der der Verkehr Richtung Süden auf der Autobahn bleibt. «Dabei wurde leider vergessen, dass es auch noch lokale Touristen und Einheimische gibt, die sich über Ostern von und nach Süden bewegen möchten», heisst es in der Mitteilung.

Nachdem der obere Teil des Kantons schon seit langer Zeit den ganzen Sommer vom Durchgangsverkehr geplagt werde, helfe eine solche Massnahme überhaupt nicht, die Erreichbarkeit des Oberlands und des Urserntals mit dem Tessin und dem Raum Mailand zu verbessern. Vor allem werde damit die Bedeutung des Tourismus für den Kanton Uri ignoriert.

«Lokale Interessen und südliche Gäste werden ignoriert»

«Das Urner Oberland sowie der ganze Kanton haben enorm von den Investitionen von Samih Sawiris profitiert», heisst es im offenen Brief. «Jetzt sollte man die Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Investitionen auch lohnen.» Ein Wirtschaftsfaktor, der für den Kanton Uri Hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen habe und weitere noch schaffen werde, könne nicht übergangen werden. «Dass wir die südlichen Gäste und die lokalen Interessen einfach ignorieren, schmerzt sehr.» Von Andermatt nach Lugano über Amsteg zu fahren, um dann mit zahllosen Durchreisenden in der Kolonne zu stehen, sei schlicht nicht tragbar.

Spürbare negative Auswirkungen im Urserntal

Das neue Staumanagement hatte gemäss dem offenen Brief spürbare Auswirkungen im Urserntal. In diversen Restaurants in Andermatt seien am Karfreitag und Samstag Tische annulliert worden, da für die Rückreise ins Tessin eine stundenlange Rückreise programmiert gewesen wäre. Auch die Tessiner Skifahrer, die über Ostern die Pisten in Andermatt geniessen wollten, seien mit derselben Problematik konfrontiert gewesen.

«Wo ist eigentlich die viel genannte Unterstützung für die Randregionen geblieben?» wird im offenen Brief kritisch gefragt. «Wenn schon die stündliche Einfahrt in Göschenen nicht mehr offen stehe, sollte es doch eine Möglichkeit geben, zum Beispiel mit einer elektronischen Registrierung, dies zu ermöglichen.» Somit wäre gemäss FDP Ursern auch eine Kontrolle möglich, die ohne zusätzlichen Personalaufwand gewährleistet werden könnte. Zusätzlich dazu komme die Problematik der Angestellten im Gastgewerbe, die wegen der permanenten Wohnungsknappheit im Urner Oberland in der oberen Leventina wohnen und sicher nicht in Amsteg im Stau stehen möchten, um nach Hause zu fahren.

Die FDP Ursern fordert die Verantwortlichen auf, unverzüglich Alternativen zu prüfen, um die Erreichbarkeit auch bei geschlossenem Pass von und nach Süden zu verbessern. «Für die Zeit ab Passöffnung ist unter Einbezug aller Betroffenen ein Regime zu entwickeln, welches auch auf die Bedürfnisse des Tourismus im Urserntal angemessen Rücksicht nimmt», heisst es im Brief weiter.