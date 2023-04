Kanton Uri Wohnmobil fährt rückwärts auf Autobahn Ein italienischer Wohnmobillenker verpasste die Autobahnausfahrt Amsteg. Er fuhr auf dem Pannenstreifen 300 Meter rückwärts.

Am Ostermontag war ein Wohnmobillenker aus Italien für eine waghalsige Aktion auf der Autobahn A2 verantwortlich. Kurz nach 14.15 Uhr war dieser in Richtung Norden unterwegs. «Rund 300 Meter nach der Ausfahrt Amsteg hielt der 41-Jährige sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen an und fuhr anschliessend teils auf dem Pannenstreifen und teils auf der Normalspur rückwärts bis zur dortigen Ausfahrt zurück», teilt die Kantonspolizei Uri mit. «Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit nachfolgenden Fahrzeuglenkenden.» (pd/zf)