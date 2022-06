Kanton Uri Zu Besuch in der Berg-Lodge 37: Das alpine Seminarzentrum steht kurz vor der Fertigstellung Mit grossem Interesse besichtigten 30 Mitglieder des Gewerbevereins Altdorf Regio die fast fertige Berg-Lodge 37 auf den Eggbergen.

Die drei Häuser Relax, Academy und Lodge, die kurz vor der Fertigstellung stehen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 15. Juni 2022)

Die Berg-Lodge 37 auf den Eggbergen steht kurz vor der Eröffnung. Am 16. Juli soll der Tag der offenen Tür über die Bühne gehen. Dies war Anlass für den Gewerbeverein Altdorf Regio mit Präsident Michael Zotter an der Spitze, vorgängig eine Besichtigung zu organisieren. Am vergangenen Mittwochabend freute sich Hüttenwart und Investor Martin Reichle, 30 Vereinsmitglieder zur Besichtigung zu begrüssen. Im Seminarraum mit atemberaubender Sicht auf den Urnersee erläuterte er die Vision der «Alpinen Seminar-Lodge für Menschen mit Weitblick». Zuallererst lobte er die Urner Handwerker in höchsten Tönen, es sei einfach sensationell, was sie in 14 Monaten Bauzeit erreicht hätten.

Die magische Zahl 37 steht für 37 Wochen Seminarangebot, 37 Betten und 37 Stunden Mindestaufenthaltsdauer (2 Tage). Die Lodge besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern Relax, Academy und Lodge, gebaut aus Mondholz und nach neuesten Erkenntnissen in Bezug auf Ökologie. Zu 95 Prozent sind die Häuser aus Schweizer Mondholz-Elementen gefertigt, 30 Prozent oder 250 Bäume konnten auf den Eggbergen genutzt werden. Die Plattform der Berg-Lodge 37 hat Eggberge-Charakter, naturfreundlich, zum Wohlfühlen und Erholen, auch zwei Aussensaunas stehen zur Verfügung. Die Lodge verkörpert den naturverbundenen, rauen und herzlichen «Uri-Groove». Im Flyer steht: «Die gelebten Werte Offenheit, Authentizität und Respekt sind die Basis für unser Tun.»

Hüttenwart und Investor Martin Reichle erläuterte den Anwesenden die Plattform der Berg-Lodge 37. Bild: Georg Epp (Altdorf, 15. Juni 2022)

Bestehende Gastrobetriebe nicht konkurrieren

Das Seminar- und Workshop-Angebot ist in drei Hauptrichtungen aufgeteilt, nämlich «Gesunder Mensch – Gesundes Unternehmertum» und «Natur & Umwelt». Als Gäste erwartet man Paare, Singels, Freunde und Kurzurlauber, Teams, Gruppen, Unternehmer, Ruhesuchende und Naturliebhaber. «Das Berg-Lodge-37-Team bestehend aus zehn Mitarbeitenden steht aktuell wie ein Flieger auf der Startbahn», meinte Martin Reichle. Natürlich ist man gespannt, wie das Angebot ankommt, das Interesse ist auf alle Fälle bereits jetzt erfreulich. Der Gastrobereich basiert auf einer kreativen vegetarischen Küche und steht ausschliesslich hauseigenen Gästen zur Verfügung. Man will keine Konkurrenz zu den bestehenden Gastrobetrieben auf den Eggbergen schaffen.

Im Anschluss an die Besichtigung offerierte Martin Reichle ein grosszügiges Apéro und Häppchen aus der Küche. Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich Michael Zotter beim Hausherrn, die Besichtigung war informativ und sehr interessant. Michael Zotter wünschte dem Berg-Lodge-37-Team vor allem einen guten Start.