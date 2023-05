Kanton Uri Zürcher Gastronomen übernehmen für drei Monate das Restaurant Teufelsbrücke in Andermatt Koch Alexander Jakob und TV-Moderator Maximilian Baumann werden von Juni bis September Gäste in Andermatt bewirten.

Die Zürcher Pop-up-Gastronomen «Der Freundeskreis» übernehmen vom 21. Juni bis 17. September in Zusammenarbeit mit der Andermatt Swiss Alps AG das geschichtsträchtige Lokal Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht. Mit dem Programm «Der Freundeskreis im Teufelskreis» gibt es an vier Tagen pro Woche ein kulinarisches Angebot für jeweils maximal 40 Gäste.

Alexander Jakob (links) und Maximilian Baumann. Bild: PD

Seit sieben Jahren touren die Macher vom «Freundeskreis Pop-up» durch diverse Locations der Schweiz. Mit ihren Zwischennutzungsprojekten begeisterten sie bereits weit über 20’000 Gäste. Gegründet wurde das Projekt von Koch Alexander Jakob und TV-Moderator Maximilian Baumann. Nachdem die beiden Freunde 2016 ihre erste Zwischennutzung in einem Abrisshaus in der Stadt Zürich umgesetzt hatten, folgten Projekte in einem Grossraumbüro, einem fahrenden Schiff, einem Werkhof, einem ehemaligen Radiostudio, in einer Schiffswert und vielen weiteren Orten.

Bei «Der Freundeskreis» geht es vorwiegend um das Speisen mit Freunden. Der Slogan «Wir sind Freunde, die Freude daran haben, Freunden eine Freude zu machen» trifft den Nagel auf den Kopf. Mit ihrem Menü – das aus jeweils vier bis fünf Gängen besteht – und der Gastfreundschaft, die man sonst nur bei Freunden zuhause erleben kann, machen sie jeden Abend zu einem kulinarischen Erlebnis. (pd)